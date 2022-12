Encuentran cuerpo al lado de la carretera en las montañas de Santa Mónica, cerca de Malibu

DECKER CANYON, Calif. (KABC) -- El cuerpo de una mujer fue hallado el jueves por la mañana al lado de la carretera en las montañas de Santa Mónica al norte de Malibu, lo que provocó el cierre de un tramo de Mulholland Highway.

Se desconoce la identidad de la mujer y la causa de su muerte.

El cuerpo fue descubierto poco después de las 7:30 a.m. cerca de 33153 Mulholland Highway, según el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles.

Se espera que Mullholland Highway permanezca cerrada durante unas cinco horas mientras continúa la investigación, dijo la Patrulla de Caminos de California.

Would you like to read this story in English? Click here