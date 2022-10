Condado de Los Ángeles considera proporcionar Narcan a todas las bibliotecas públicas

LOS ANGELES (KABC) -- La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles está considerando una propuesta que colocaría el medicamento contra la sobredosis, Narcan, en todas las bibliotecas públicas del condado.

La propuesta viene después de una serie de sobredosis recientes de estudiantes en las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles.

En las próximas semanas, las bibliotecas públicas del condado tendrán Narcan y los empleados serán entrenados en cómo administrar el medicamento.

La junta de supervisores votó unánimemente el martes sobre la moción introducida por la supervisora Janice Hahn.

Hahn dice que espera que los empleados de las bibliotecas públicas nunca tengan que usar el medicamento, pero que es mejor que estén preparados para si lo tienen que usar algún día.

La crisis creciente del fentanilo ha impulsado al distrito escolar a proporcionar Narcan en todas sus escuelas.

La directora del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, Barbara Ferrer, dice que Narcan puede revertir los síntomas de una sobredosis por fentanilo u otro tipo de opioide. El medicamento puede administrarse de dos formas, por inyección o por aerosol nasal.

Ambas formas son fáciles de usar y sin entrenamiento médico, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).

La oficina de la supervisora Hahn dice que solo el aerosol nasal estará disponible en las bibliotecas públicas del condado.

Algunos padres dicen que saber que las bibliotecas estarán equipadas con Narcan les dará tranquilidad cuando sus hijos anden por la ciudad.

Con la aprobación de esta propuesta, el departamento de salud pública del condado tiene la tarea de asegurar el medicamento y determinar cómo convertir estas bibliotecas públicas en sitios de distribución.

