Narcan estará disponible en todas las escuelas de LAUSD en respuesta a la crisis de fentanilo

LOS ANGELES (KABC) -- El medicamento contra la sobredosis, naloxona, mejor conocido como Narcan, estará disponible en todas las escuelas K-12 del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) en las próximas semanas, anunció el superintendente del distrito escolar, Alberto Carvalho, el jueves.

Esta decisión viene en medio de las sobredosis de fentanilo entre estudiantes, incluyendo la muerte de una joven de 15 años en una escuela secundaria en Hollywood.

Narcan estará disponible primero en las escuelas de secundaria y preparatorias, y también se les dará a los policías escolares.

Las dosis serán proporcionadas gratuitamente por el Departamento de Salud Pública de Los Ángeles, según un comunicado.

Narcan es una respuesta crucial para aquellos individuos que sufren una sobredosis de drogas como el fentanilo y temporalmente contrarresta los efectos durante una emergencia de sobredosis. El medicamento se puede administrar como un aerosol nasal y es un antídoto a las opioides, según los funcionarios de salud.

Carvalho dice que el distrito escolar embarcará en una campaña educativa dirigida a los padres, pero también para concientizar a los estudiantes sobre los peligros del fentanilo.

LAUSD dice que el personal adecuado, como enfermeras y voluntarios capacitados, ya están entrenados para administrar Narcan, y el resto del personal en el distrito serán entrenados en octubre de este año.

RECURSOS

-- www.dea.gov/onepill

-- www.songforcharlie.org

-- www.publichealth.lacounty.gov/sapc

LEER | Muertes por sobredosis entre adolescentes subieron durante la pandemia, según estudio de UCLA

CNS contribuyo a este informe.

Would you like to read this story in English? Click here.