Nueva instalación de vivienda ayuda a los nativos americanos que se encuentran sin hogar

LOS ANGELES (KABC) -- La organización sin fines de lucro, United American Indian Involvement Inc. (UAII), abrió su primera instalación de vivienda en el vecindario de Adams-Normandie en el sur de Los Ángeles.

La instalación tiene 31 unidades.

René Williams, vicepresidenta de operaciones de UAII, dijo que hicieron de la vivienda una prioridad debido a "la cantidad de personas sin hogar que llegaban a nuestras puertas y no tenían un lugar para dormir."

Durante medio siglo, UAII ha brindado servicios humanos y de salud a los nativos americanos en el área de Los Ángeles. La organización representa a más de 200 tribus reconocidas a nivel federal.

Would you like to read this story in English? Click here