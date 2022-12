Tiroteo en North Hollywood deja a un muerto, 2 heridos

NORTH HOLLYWOOD, LOS ANGELES (KABC) -- Un tiroteo en North Hollywood el miércoles por la noche cobró la vida de una persona e hirió a otras dos.

El incidente ocurrió poco después de las 8:10 p.m. cerca de la intersección de Fulton Avenue y Hart Street.

La policía de Los Ángeles dijo que los oficiales encontraron a las tres víctimas en un callejón. Una de las víctimas murió en el lugar.

Las otras dos víctimas fueron trasladadas al hospital. Se desconoce su estado.

No se dieron a conocer más detalles. La investigación continúa.

