Hallan muertas a 2 personas dentro de una casa en Ojai

OJAI, Calif. (KABC) -- La policía está investigando la muerte de dos personas después de que sus cuerpos fueron encontrados el martes dentro de una casa en Ojai.

Los agentes del alguacil hicieron el descubrimiento alrededor de las 4:15 p.m. después de responder a la casa ubicada en la cuadra 1200 de Cruzero Street, cerca de Tico Road, para realizar un control de bienestar, según el Departamento del Alguacil del condado de Ventura.

Se desconoce la causa de sus muertes, pero el portavoz del alguacil dijo que no se buscaba a ningún sospechoso en relación con este caso.

No se dieron a conocer más detalles. La investigación continúa.

Would you like to read this story in English? Click here