Fotógrafo escolar de Ontario arrestado bajo sospecha de abuso sexual infantil

ONTARIO, Calif. (KABC) -- La policía arrestó a un hombre acusado de ser un abusador de niños en serie y de usar su posición como fotógrafo escolar para cometer múltiples actos de abuso sexual durante varias décadas, dijo el Departamento de Policía de Ontario.

Las autoridades detuvieron a Philbert Hernández, de 72 años, el martes después de identificarlo como una persona de interés en mayo, según un comunicado de prensa.

La investigación involucró varios casos de abuso sexual infantil que ocurrieron en varias residencias en Ontario, dijeron los detectives.

Hernández está detenido con una fianza de $350,000 dólares y está programado para comparecer ante un juez el jueves.

Cualquiera que tenga información sobre este caso por favor llame al Detective Graeme Awde de la policía de Ontario al 909-408-1166, al Detective Albert Alvarado al 909-408-1607 o al Departamento de Policía de Ontario al 909-986-6711.

