Equipos de emergencia responden a deslizamiento de tierra en Palos Verdes Estates

PALOS VERDES ESTATES, Calif. (KABC) -- Los equipos de emergencia respondieron a Palos Verdes Estates en el condado de Los Ángeles tras un deslizamiento de tierra el viernes por la mañana.

El incidente se informó alrededor de las 10 a.m. en Paseo del Mar. Un trozo de roca de 200 pies se desprendió de un acantilado y cayó a la playa, según el Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles.

Se desconoce si hubo heridos.

Esta es una historia en desarrollo. Agregaremos más detalles a este informe a medida que estén disponibles.

