Conductor de un Tesla choca y cae en una piscina en Pasadena; 3 personas rescatadas

PASADENA, Calif. (KABC) -- El conductor de un Tesla atravesó una pared y cayó al fondo de una piscina en Pasadena. Tres personas fueron rescatadas, incluyendo un niño.

El accidente ocurrió el martes en la cuadra 700 de West California Boulevard. Los bomberos dicen que el conductor pisó el acelerador en lugar de los frenos.

Buenos samaritanos saltaron a la piscina para rescatar a las personas que estaban dentro del automóvil.

Nadie resultó herido en el incidente. No se dieron a conocer más detalles.

