Asesinan a turista estadounidense en Colombia tras conocer a una mujer en Tinder, dice su familia

La familia de Paul Nguyen dice que el graduado de Cal State Fullerton de 27 años fue drogado, robado y asesinado mientras viajaba en Medellín, Colombia.

La familia de Paul está enfocada en traer su cuerpo de regreso al condado de Orange.

Amy Nguyen, la hermana de Paul, dice que él estaba viajando al extranjero por primera vez con un amigo. Paul conoció a una mujer en Tinder, una aplicación de citas en las redes sociales, y tuvo una cita con ella el miércoles, según Amy.

Dice que su hermano fue visto por última vez saliendo de un bar con esa mujer el jueves alrededor de las 2 a.m. y el cuerpo de Paul fue encontrado esa misma mañana.

"Se llevaron todas sus pertenencias. Sabemos que todas sus tarjetas fueron usadas después de las 4 a.m.", dijo Amy. "Creemos que hubo varias personas involucradas y ella solo estaba allí para tenderle una trampa".

Las autoridades colombianas sospechan que Paul fue drogado y robado, según Amy. Aún no se han realizado arrestos por la muerte de Paul.

La familia de Paul ha creado una página de GoFundMe para ayudar con los gastos del funeral.

