Policía identifica a sospechoso de una persecución peligrosa en los condados de Los Ángeles y Orange

LOS ANGELES (KABC) -- Las autoridades identificaron al sospechoso que llevó a la policía a una persecución peligrosa en los condados de Orange y Los Ángeles el miércoles como Johnny Anchondo, de 32 años.

Durante la persecución, se vio a Anchondo chocando contra varios vehículos, incluyendo las patrullas del alguacil, y robando múltiples autos durante un intento desesperado por escapar.

En un momento durante la persecución, Anchondo abandonó su auto robado e irrumpió en la casa de una familia para tratar de esconderse. La familia y sus mascotas estaban en casa y confrontaron al sospechoso, pero Anchondo logró robarse la camioneta de la familia.

Durante otro momento dramático, Anchondo fue inmovilizado contra una entrada cerrada por un vehículo policial. En lugar de darse por vencido en ese momento, dio marcha atrás en el vehículo robado y se estrelló contra la patrulla una y otra vez, creando finalmente suficiente espacio para que él pudiera huir de nuevo.

La persecución duró casi una hora y media y terminó cuando un vehículo policial chocó contra la camioneta robada por detrás frente a una gasolinera en Hacienda Heights. El departamento del alguacil dijo que los agentes usaron fuerza menos letal al arrestar a Anchondo.

Anchondo tiene un extenso historial criminal con varias condenas en el condado de Los Ángeles. En el condado de Riverside, ABC7 encontró 18 casos presentados a su nombre, dos de los cuales aún están activos e incluyen infracciones de tránsito.

Anchondo se encuentra actualmente detenido por una violación de libertad condicional en espera de nuevos cargos.

