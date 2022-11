Policía detiene a conductor equivocado tras persecución peligrosa en el sur de California

HACIENDA HEIGHTS, Calif. (KABC) -- El sospechoso que llevó a la policía en una persecución peligrosa a través de los condados de Los Ángeles y Orange fue arrestado el miércoles, pero no antes de que los oficiales detuvieran a otro conductor erróneamente.

Adrian Cruz dice que iba camino a su casa del trabajo y tenía a su familia en el auto cuando el sospechoso chocó contra él. El sospechoso continuó hacia una gasolinera cercana después de que un oficial chocara contra la camioneta robada por detrás.

Cruz dice que se bajó del auto porque quería quitarse de en medio de cualquier posible fuego cruzado entre los oficiales y el sospechoso.

"Parecía una locura, como una zona de guerra... así que salí del auto de inmediato", dijo Cruz. "No quería que mi hijo y mi esposa fueran parte de eso".

Fue entonces cuando varios agentes agarraron a Cruz y lo tiraron al suelo. Cruz dice que lo golpearon, lo esposaron, y lo escoltaron a un vehículo de policía como si él fuera el sospechoso de la persecución.

Cruz dice que fue liberado poco tiempo después.

ABC7 contactó al Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles sobre porque fue detenido, pero no han recibido respuesta.

