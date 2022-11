Andrew Wright, adolescente desaparecido de Los Ángeles, regresa con su familia

LOS ANGELES (KABC) -- Un adolescente de Los Ángeles que desapareció de su casa la noche de Halloween regresó sano y salvo con su familia durante el fin de semana.

El video en el reproductor de arriba es del informe original sobre la desaparición de Andrew Wright.

Andrew Jason Wright, de 18 años, desapareció el 31 de octubre y no fue visto por varios días. Su madre dijo que salió a caminar alrededor de las 6 p.m. e iba a regresar para llevar a sus hermanos pequeños a pedir dulces a las 7 p.m., pero nunca regresó.

El domingo, el Departamento de Policía de Los Ángeles emitió un breve comunicado que decía: "Andrew fue localizado y reunido con su familia".

La madre de Andrew publicó en Facebook que el adolescente volvió a casa por su propia cuenta el sábado después de dormir cinco días en la calle. Dijo que su hijo se fue de casa voluntariamente porque sufría problemas de salud mental.

Ella expresó su agradecimiento al público por brindar apoyo y dijo que Andrew "ahora sabe que tanta gente se preocupa por él".

Would you like to read this story in English? Click here