América vs Rayados: Alineaciones confirmadas para la final de ida

América y Monterrey serán los protagonistas de la Final del Apertura 2024 y la serie por el título de la Liga MX puede ser histórica si las Águilas logran conquistar el campeonato.

Los Azulcremas de André Jardine llegan a la Final del Apertura 2024 con el sueño de convertirse en el primer club de la historia de Torneos Cortos en ganar tres títulos consecutivos. A pesar de que el club no consiguió los mejores resultados en la Fase Regular, las actuaciones del América en Play In y Liguilla han ilusionado a sus aficionados con el tricampeonato.

Alineaciones confirmadas para la final de ida

América: Luis Malagón; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja, Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Víctor Dávila y Henry Martín.

Monterrey: Luis Cárdenas, Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Héctor Moreno, Stefan Medina, Oliver Torres, Sergio Canales, Lucas Ocampos, Jorge Rodríguez, Iker Fímbres y Germán Berterame.

¿Dónde y a qué hora ver el América vs Monterrey?

El partido de ida por el título del Apertura 2024 entre América y Rayados se jugará el jueves 12 de diciembre en el Estadio Cuauhtémoc a las 20:00 horas de la Ciudad de México (21:00 ET). En México, el duelo se trasmitirá por TUDN, Canal 5 y la plataforma de VIX Premium mientras que en Estados Unidos se podrá seguir a través de Univisión, TUDN y la plataforma de FUBO.

¿Quién es el favorito en las apuestas?

Caliente coloca al América como favorito para ganar la ida con un momio de +102 mientras que el triunfo de Monterrey se paga +270 y el empate +230.

¿Cómo llegaron a la final?

América clasificó a la Gran Final tras vencer en Semifinales al Cruz Azul en una serie que será inolvidable para sus aficionados después de un espectacular y emocionante juego de vuelta que ganaron por 3-4.

"Una noche de estas que no vamos a olvidar nunca. Sabíamos que éramos capaces de encontrar la versión del América bicampeón, de encontrar títulos. Nos hablaron muchas mier..., pero aguantamos calladitos, a veces el formato de la Liga nos permite estas cosas. Me siento muy feliz. La vida del entrenador no se permite disfrutar tanto porque mañana tenemos que pensar en la final", dijo Jardine tras clasificar a la Gran Final.

Por su parte, Monterrey dominó su serie contra Atlético San Luis y en el 'Gigante de Acero' ofreció una gran exhibición que ha llevado a varios aficionados a colocar al conjunto regio como favoritos para ganar el título del Apertura 2024.

"Hemos tenido altibajos, el primer tiempo con Pumas no fue bueno, el segundo fue mejor y fuimos contundentes, dominamos mucho y ante tantísimas situaciones alguna vas a meter. Lo único que deseaba era que los jugadores no se desesperen, porque el resultado lo debíamos abrir desde antes. Ganamos los dos partidos de cuartos y hoy ganamos con supremacía, estamos merecidamente en la final", comentó Martin Demichelis, timonel de Rayados, en conferencia de prensa posterior al triunfo contra San Luis.