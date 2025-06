Reportan estadounidenses secuestrados en México con apps de citas

The U.S. embassy in Mexico said it has confirmed reports of American citizens being taken by kidnappers whom the victims met on dating apps in recent months.

La embajada de Estados Unidos en México dijo el lunes que ha confirmado informes de ciudadanos estadounidenses secuestrados por secuestradores a quienes las víctimas conocieron en aplicaciones de citas en los últimos meses.

Los secuestros en las zonas de Puerto Vallarta y Nuevo Nayarit fueron confirmados por el Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara, según un comunicado de prensa.

"Las víctimas y sus familiares en Estados Unidos en ocasiones han sido extorsionados por grandes sumas de dinero para asegurar su liberación", dice el comunicado. "Tenga en cuenta que este tipo de violencia no se limita a un área geográfica".

Se instó a los viajeros a tener precaución al encontrarse con extraños, reunirse sólo en lugares públicos y evitar lugares aislados, como residencias o habitaciones de hotel, donde, según las autoridades, es más probable que se produzcan delitos.

El Consulado General de EE.UU. también emitió un recordatorio de que en el aviso de viaje del Departamento de Estado para México, Jalisco está clasificado como "Nivel 3: Reconsiderar Viaje" debido a la delincuencia y el secuestro, y Nayarit está clasificado como "Nivel 2: Ejercer Mayor Precaución" debido a la delincuencia.

Los funcionarios recomendaron estas medidas:

-- Be cautious if using online dating apps in Mexico.

-- Tell a friend or family member of your plans, including where you are going, details of the person you are meeting, and the app you used to meet them.

-- Trust your instincts. If something does not feel right, do not hesitate to remove yourself from a situation.

-- In case of emergency call 911.