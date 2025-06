Asesinan a un alcalde y su escolta en un ataque armado en el occidente de México

Friday, June 6, 2025 5:05PM











kabc

CIUDAD DE MÉXICO -- Un alcalde y su escolta murieron el viernes tras ser tiroteada la camioneta en la que se trasladaban en una región del occidente de México azotada por la violencia debido a las luchas que mantienen varias organizaciones criminales por el control de territorio. El ataque ocurrió cerca de la medianoche cuando Salvador Bastidas, alcalde del municipio occidental de Tacámbaro, y su escolta llegaban al domicilio del político en la colonia Centro de esa localidad y fueron agredidos con disparos de arma de fuego, informó el viernes en un comunicado la Fiscalía de Michoacán. En el lugar murió un policía de la Guardia Civil que cumplía funciones de escolta, mientras que Bastidas resultó gravemente lesionado y falleció poco después en un hospital, indicó la fiscalía estatal. Michoacán es uno de los estados más violentos de México y es escenario de la lucha que mantienen varios cárteles y grupos delictivos por el control del territorio para la distribución de drogas y la comisión de otros delitos. La agresión contra el político ocurre a tres semanas del homicidio de Mario Hernández García, alcalde del municipio Santiago Amoltepec del estado sureño de Oaxaca, quien fue baleado junto a dos personas en una región que por años ha sufrido conflictos territoriales.



Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.