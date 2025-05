Autoridades sanitarias de EEUU aprueban nueva vacuna de Moderna contra COVID-19

ARCHIVO - Las instalaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), el 14 de octubre de 2015. (AP Foto/Andrew Harnik, Archivo)

Las autoridades de salud de Estados Unidos aprobaron el viernes por la noche una nueva vacuna contra el COVID-19 fabricada por Moderna, con limitaciones sobre quién puede usarla; no es un reemplazo de la vacuna existente de la compañía, sino una segunda opción. La nueva vacuna, denominada mNexspike, es un paso hacia las vacunas de próxima generación contra el coronavirus. Está hecha de una manera que permite aplicar una dosis más baja, equivalente a una quinta parte de la de Spikevax, su vacuna actual contra el COVID-19, al refinar su objetivo inmunológico. Stephane Bancel, CEO de Moderna, dijo el sábado en un comunicado: "La aprobación agrega una nueva e importante herramienta para ayudar a proteger a las personas con alto riesgo de enfermar gravemente por COVID-19". La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó la nueva vacuna para su uso en todos los adultos de 65 años o más, y para personas de 12 a 64 años que tienen al menos una condición de salud que los pone en mayor riesgo frente al coronavirus. Ese es el mismo límite que la FDA estableció al autorizar otra opción de vacuna contra el COVID-19 del competidor Novavax. Esas restricciones se apartan de la forma en que Estados Unidos ha manejado las vacunas contra el COVID-19 hasta ahora y reflejan el escepticismo del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y otros funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump con respecto a la inmunización. La vacuna existente de Moderna no enfrenta esas limitaciones y se ha utilizado durante mucho tiempo para cualquier persona de 6 meses en adelante. La compañía espera ofrecer ambas opciones este otoño, señaló. La aprobación de la FDA se basó en un estudio de 11.400 personas de 12 años o más en el que se comparó la nueva vacuna de baja dosis con la vacuna existente de Moderna. La compañía dijo que encontró que la nueva vacuna era segura y al menos tan efectiva, e incluso más según algunos indicadores, que la vacuna original. La noticia se produjo unos días después de que el gobierno de Trump cancelara la financiación para que Moderna desarrollara una vacuna contra posibles virus de gripe pandémica, incluida la gripe aviar H5N1, a pesar de los prometedores resultados de los estudios iniciales. ___ El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Grupo de Medios de Ciencia y Educación del Instituto Médico Howard Hughes y de la Robert Wood Johnson Foundation. La AP es la única responsable de todo el contenido. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

