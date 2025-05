Carlos Vela anuncia su retiro del fútbol; será embajador de LAFC

Tuesday, May 27, 2025 9:58PM

By

(AP Foto/Jae C. Hong, archivo)

(AP Foto/Jae C. Hong, archivo)

ARCHIVO - El mexicano Carlos Vela, delantero de Los Angeles FC, persigue un balón en un partido ante Real Salt Lake, el 1 de octubre de 2023 (AP Foto/Jae C. Hong, archivo)

ARCHIVO - El mexicano Carlos Vela, delantero de Los Angeles FC, persigue un balón en un partido ante Real Salt Lake, el 1 de octubre de 2023 (AP Foto/Jae C. Hong, archivo)

ARCHIVO - El mexicano Carlos Vela, delantero de Los Angeles FC, persigue un balón en un partido ante Real Salt Lake, el 1 de octubre de 2023 (AP Foto/Jae C. Hong, archivo)

ARCHIVO - El mexicano Carlos Vela, delantero de Los Angeles FC, persigue un balón en un partido ante Real Salt Lake, el 1 de octubre de 2023 (AP Foto/Jae C. Hong, archivo)

LOS ÁNGELES -- El mexicano Carlos Vela puso oficialmente punto final a su carrera como futbolista. Luego de seis meses de inactividad y de estar sin equipo, decidió dar un paso al costado, pero se mantendrá ligado al club Los Ángeles FC como embajador.

'Carlitos', de 36 años de edad, se convertirá en el primer Embajador de LAFC y será reconocido durante la 'Noche de Carlos Vela' el 21 de septiembre en el partido contra Real Salt Lake.

El contrato entre Vela y el conjunto angelino expiró en diciembre de 2023. Después de nueve meses de incertidumbre y de estar alejado de las canchas, el oriundo de Cancún firmó por un breve periodo y regresó en septiembre de 2024.

En ese tiempo pudo celebrar el título de la US Open Cup con los aurinegros, aunque no tuvo participación en dicho torneo. Para la postemporada de MLS el año pasado, no recibió muchos minutos por parte del estratega Steve Cherundolo por lo que su último partido vistiendo los colores del club fue el 27 de octubre de 2024 en BMO Stadium ante Vancouver Whitecaps, cuando entró de cambio al minuto 86'.

"Esa conexión que hemos tenido siempre (la afición y yo) ha sido muy buena y muy bonita, estoy muy contento de estar aquí. Como lo he dicho siempre, hasta el último momento que defienda este equipo voy a dar mi máximo esfuerzo e intentaré ganar todas las veces que me sea posible", dijo el ex capitán de LAFC en su momento ante los medios de comunicación.

ÍDOLO EN LAFC

Carlos Vela fue la primera contratación en la historia del club angelino y a partir de ahí se convirtió en la piedra angular de la institución. En agosto de 2017, la entonces franquicia de expansión anunció al mexicano como su primer fichaje proveniente de la Real Sociedad de España.

El debut oficial de Carlos Vela con LAFC durante la primera temporada del club se dio en marzo de 2018 en un emocionante partido frente a LA Galaxy. Fue allí cuando nació la rivalidad angelina denominada 'El Clásico del Tráfico'.

Durante sus siete temporadas con la institución, Carlos Vela ganó dos trofeos Supporters' Shield (2019 y 2022), una MLS Cup (2022) y la U.S. Open Cup (2024); además de ser subcampeón en dos ocasiones (2020, 2023) de Liga de Campeones de Concacaf.

En el plano individual fue galardonado como Jugador Más Valioso y Bota de Oro de Major League Soccer en la temporada 2019, su campaña más exitosa. Vela mantiene el récord de mayor número de goles anotados en una sola temporada regular de MLS con 34.

EUROPA Y EL TRI

Carlos Vela se desarrolló en las fuerzas básicas del Club Deportivo Guadalajara, aunque nunca debutó en la Primera División del futbol mexicano. Fichó por el Arsenal de la Liga Premier en 2005, tuvo apariciones con Salamanca en la Segunda División de España, Osasuna en La Liga y West Bromwich en la Liga Premier, antes de ser transferido a la Real Sociedad en 2012.

Con el club de San Sebastián vivió grandes momentos en lo individual siendo elegido el mejor jugador del club durante las temporadas 2011-12 y 2013-14.

Defendiendo los colores de la Selección Mexicana, Vela brilló a nivel infantil con la Sub-17 que ganó el título mundial en 2005, siendo además la Bota de Oro del certamen con cinco tantos. Dicha actuación a su corta edad, lo catapultó al Viejo Continente.

Ya con la selección mayor, disputó dos Copas del Mundo en 2010 y 2018 y ganó dos títulos de Copa Oro. A lo largo de 11 años defendiendo la playera del Tri, disputó 72 partidos y anotó 19 goles.

La historia entre Carlos Vela y la Selección Nacional tuvo sus desafíos y desencantos entre ambos por motivos extracancha, pero no queda duda que es uno de los jugadores más talentosos en la historia del balompié nacional.