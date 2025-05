Casa de la Moneda de EEUU avanza con planes para eliminar el centavo

ARCHIVO - Centavos de dólar recién hechos en la Casa de Moneda de Estados Unidos, en Denver, el 15 de agosto de 2007. (AP Foto/David Zalubowski, archivo) kabc

WASHINGTON -- El gobierno del presidente Donald Trump afirma que hacer centavos ya no tiene sentido. La Casa de Moneda de Estados Unidos ha realizado su último pedido de planchas para centavos y planea dejar de producir la moneda cuando se agoten, confirmó un funcionario del Departamento del Tesoro el jueves. Esta medida se toma dado que el costo de fabricar centavos ha aumentado notablemente, en más del 20% en 2024, según el Tesoro. Al detener la producción del centavo, el Tesoro espera un ahorro anual inmediato de $56 millones de dólares en costos de materiales reducidos, de acuerdo con el funcionario, quien no estaba autorizado para discutir el asunto públicamente y habló bajo condición de anonimato para adelantar la noticia. En febrero, Trump anunció que había ordenado a su gobierno cesar la producción de la moneda de un centavo. "Durante mucho tiempo, Estados Unidos ha acuñado centavos que literalmente nos cuestan más de dos centavos. ¡Esto es un desperdicio!" escribió Trump en ese momento en una publicación en su sitio Truth Social. "He instruido a mi secretario del Tesoro de Estados Unidos para que deje de producir nuevos centavos". Actualmente hay alrededor de 114,000 millones de centavos en circulación en Estados Unidos, eso es $1,140 millones de dólares, pero están muy subutilizados, afirma el Tesoro. El centavo fue una de las primeras monedas fabricadas por la Casa de Moneda de Estados Unidos tras su establecimiento en 1792. El secretario del Tesoro de la nación tiene la autoridad para acuñar y emitir monedas "en las cantidades que el secretario decida que son necesarias para satisfacer las necesidades de Estados Unidos". Los defensores de deshacerse del centavo citan su alto costo de producción -casi cuatro centavos por centavo ahora, según la Casa de Moneda de Estados Unidos- y su utilidad limitada. Los fanáticos del centavo citan su utilidad en campañas de caridad y su relativo bajo costo de producción en comparación con el níquel, que cuesta casi 14 centavos acuñar. The Wall Street Journal fue el primero en informar la noticia. Los centavos son la moneda más popular fabricada por la Casa de Moneda de Estados Unidos, que informó haber producido 3,200 millones de ellos el año pasado. Eso es más de la mitad de todas las nuevas monedas que fabricó el año pasado. El Congreso, que dicta especificaciones de moneda como el tamaño y el contenido metálico de las monedas, podría hacer permanente la orden de Trump a través de la ley. Pero los esfuerzos anteriores del Congreso para deshacerse del centavo han fracasado. Este año se introdujeron dos proyectos de ley bipartidistas para eliminar permanentemente el centavo. Los senadores Mike Lee, republicano por Utah, y Jeff Merkley, demócrata por Oregon, introdujeron este mes la Ley Make Sense Not Cents. En abril, los congresistas Lisa McClain, republicana por Michigan, y Robert Garcia, demócrata por California, junto con los senadores Cynthia Lummis, republicana por Wyoming, y Kirsten Gillibrand, demócrata por Nueva York, introdujeron la Ley Common Cents. Jay Zagorsky, profesor de mercados, política pública y derecho en la Universidad de Boston, dijo que aunque apoya la medida para terminar con la producción de centavos, el Congreso debe incluir instrucciones en cualquier ley propuesta para requerir redondear al alza en los precios, lo que eliminará la demanda de centavos. Zagorsky, quien recientemente publicó un libro titulado "El poder del efectivo: Por qué usar dinero en efectivo es bueno para ti y para la sociedad", dijo que de lo contrario, simplemente deshacerse del centavo sólo aumentará la demanda de níqueles, que son aún más caros, a 14 centavos producir. "Si de repente tenemos que producir muchos níqueles -y perdemos más dinero en la producción de cada níquel- eliminar el centavo no tiene ningún sentido", señaló. __

