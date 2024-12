Celebración Guadalupana: Devotos en Ontario rinden homenaje a la Virgen de Guadalupe por 24 horas

ONTARIO, Calif. (KABC) -- Feligreses católicos y devotos a la Virgen de Guadalupe se reunieron en Ontario el jueves durante una celebración de 24 horas en honor a la reina del Tepeyac.

El jueves se celebran 493 años desde que la Virgen de Guadalupe se le apareció al indígena San Juan Diego en el Cerro del Tepeyac en México. La víspera del 12 de diciembre, cientos de personas esperaban con ansias en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Ontario para cantar las tradicionales mañanitas.

"Como muchos de nuestros, de nuestra familia lamentablemente no tiene la oportunidad de poder ir a la Ciudad de México, lo que hacemos es de que hacemos esa misma tradición aquí en la ciudad de Ontario", dijo Salvador Jáuregui, coordinador Nuestra Señora de Guadalupe. "Es la única iglesia que permanece abierta durante 24 horas y queremos nuevamente revivir ese momento que realmente anhelamos estar en la basílica".

La devoción guadalupana se pudo observar de distintas maneras. Algunos entraron a la iglesia de rodillas y niños tanto como adultos portaban una réplica del traje de San Juan Diego, que representa el fervor de agradecimiento o súplica ante la intervención de la Virgen María.

"Hoy pues vengo con mi hija que se me acaba de aliviar y con mi nieto que estuvieron mal y le pedí a la virgen que si los sacaba con bien iba a venir este año a darle las gracias a traerle sus flores y porque siempre me ha hecho varios milagros", dijo una devota de la Virgen.

La imagen de la Virgen Maria en el altar de la parroquia estaba cubierta en flores llevadas por fieles como ofrendas y agradecimiento. Muchas de las flores eran rosas - que sirvieron como símbolo de una señal hace siglos - cuando cayeron de la tilma de San Juan Diego, según la leyenda.

Andres Pallares visitó la parroquia vestido de San Juan Diego y cargando a la Virgen en su espalda. Ha visitado la parroquia por los últimos 10 años.

"Mi mamá no podía moverse nada si no que yo le pedía ese milagro a nuestra Madre María santísima", dijo Pallares, quien le dice a la gente que "no pierdan la fe. Que tengan fe, no prisa".