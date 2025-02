Oscars 2025: Cómo y dónde verlos

HOLLYWOOD, Calif. -- Faltan pocos días para los Oscar 2025. No querrá perderse toda la acción previa al espectáculo de la alfombra roja, la 97 ceremonia de los Premios de la Academia y toda la emoción posterior al espectáculo.

Aquí te contamos cómo y dónde ver los Oscar 2025.

¿Cuándo son los Oscar?

La 97a edición de los Oscar se celebrará el domingo 2 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

¿A qué hora comienza la alfombra roja de los Oscar?

Vea "On The Red Carpet at the Oscars" en ABC a partir de las 3:30 p.m. ET/12:30 p.m. PT. del domingo 2 de marzo.

George Pennacchio, de On The Red Carpet, se une a los presentadores de ABC News Linsey Davis y Whit Johnson para darle la bienvenida a los nominados y presentadores de los Oscar de este año a su llegada a la alfombra roja.

La supermodelo Roshumba Williams y Leslie López, de KABC, se unirán al experto en moda Joe Zee para criticar toda la moda de la alfombra roja.

¿Dónde puedo ver los Oscar de 2025?

El espectáculo será retransmitido en vivo por ABC y está previsto que comience a las 7 p.m. ET/4.00 p.m. PT.

¿En qué canal se emiten los Oscar?

Puedes ver los Oscar en ABC.

¿Puedo ver los Oscar en Hulu?

Sí. Es la primera vez que los Oscar se emiten en vivo por Hulu.

¿Cómo puedo ver los Oscars por internet?

Puedes ver los Oscars en vivo en Hulu o en ABC.com, con la autenticación de tu proveedor.

¿Cómo puedo ver la cobertura de la fiesta posterior a los Oscar?

Vea "On The Red Carpet After the Awards" en ABC después de la ceremonia, tras el anuncio de la mejor película.

George Pennacchio, de On The Red Carpet, estará en vivo en el Governors Ball, Joelle Garguilo, de WABC, en la fiesta de Vanity Fair, y Tony Cabrera, de KABC, en la fiesta de Elton John.

Y el equipo de moda volverá para revelar a las celebridades mejor vestidas del día.

Vea el programa "Live with Kelly and Mark After the Oscars Show" del lunes

Los presentadores Kelly Ripa y Mark Consuelos, ganadores de un premio Emmy, vuelven al Dolby Theater con el programa favorito de los fans "After the Oscars Show".

Véalo el lunes 3 de marzo a las 9 a.m. ET.

Prepárate para los Oscar con On The Red Carpet

Las mejores entrevistas con los nominados a los Oscar están en los tres especiales de On The Red Carpet.

Aquí puedes ver el primero, "On The Red Carpet: And the Nominees Are..."

Aquí puede ver el segundo, "On The Red Carpet: Countdown to Oscars".

El tercer especial se emite el 1 de marzo.

Comprueba tu programación local, OnTheRedCarpet.com y cualquier otro sitio donde puedas verlo.

El 2 de marzo es el domingo de los Oscar. Sigue los 2025 Oscars en vivo por ABC y Hulu.

La cobertura en vivo de la alfombra roja comienza a las 3:30 p.m. ET/12:30 p.m. PT con "On The Red Carpet at the Oscars".

Sigue toda la acción de la alfombra roja en vivo en ABC, en OnTheRedCarpet.com y en las páginas de Facebook y YouTube de On the Red Carpet.

La 97 edición de los Oscar, presentada por Conan O'Brien, comienza a las 7 p.m. ET/4 p.m. PT. y será seguida por un preestreno especial de "American Idol".

Disney es la empresa matriz de Hulu y de esta cadena.

The Associated Press contribuyó a este reportaje.