Control de tráfico aéreo en EEUU debe mejorarse para prevenir problemas, dicen funcionarios

Los problemas que interrumpieron vuelos en el aeropuerto más grande de Nueva Jersey esta primavera podrían repetirse en cualquier parte de Estados Unidos, por lo que el secretario de Transporte, Sean Duffy, está tratando de convencer al Congreso de su plan para reformar el sistema de control del tráfico aéreo del país, lo que costará "decenas de miles de millones" de dólares. Duffy proporcionó una actualización el miércoles sobre las reparaciones y las gestiones para incrementar el personal que están en marcha con el fin de ayudar a eliminar los problemas que afectan al Aeropuerto Internacional Liberty de Newark, que ha estado funcionando con mayor fluidez en las últimas semanas desde que las aerolíneas comenzaron a reducir el número de vuelos que operan allí. Y Duffy enfatizó que las interrupciones en el servicio del radar en Newark y la escasez de controladores de tráfico aéreo son un claro ejemplo de por qué el anticuado sistema necesita ser mejorado. "Me preocupa que pudiésemos tener más casos como el de Newark. Y nuevamente, por eso es tan importante que realmente comencemos este desarrollo con el dinero que el Congreso nos va a enviar", expresó. Duffy aún no quiso dar una cifra exacta de su amplia reforma al sistema de control del tráfico aéreo que, según él, es claramente necesaria después de la mortal colisión en el aire sobre Washington, D.C., en enero en la que murieron 67 personas, y todos los problemas que afectaron a Newark esta primavera. Pero indicó que los 12.500 millones de dólares que la Cámara de Representantes incluyó en el enorme proyecto de ley del presidente Donald Trump serán insuficientes porque "va a costar decenas de miles de millones de dólares". Duffy se ha estado reuniendo en privado con legisladores desde que presentó el plan. Pero dijo que quiere dejar que el Congreso "haga las cosas de la forma en que el Congreso las hace" con el fin de desarrollar un plan para financiar el programa. Disminuyen los problemas en el aeropuerto de Newark Los problemas que derivaron en cientos de cancelaciones y retrasos en Newark parecen haber disminuido desde que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) limitó el número de vuelos en el aeropuerto, de forma que pudieran manejarlos con los controladores disponibles. La instalación de control de tráfico aéreo en Filadelfia, que dirige a los aviones para que salgan de y arriben a Newark -y que ya de por sí tenía poco personal- perdió cinco controladores que están de licencia por trauma después de la primera interrupción de radar y comunicaciones el 28 de abril, y otro está de baja médica. Eso dejó la instalación con sólo 16 controladores certificados y cinco supervisores. Pero Duffy indicó que hay otros 16 controladores experimentados en entrenamiento que espera que comiencen a certificarse entre ahora y octubre. Ese es un ejemplo de cómo la FAA sigue estando unos 3.000 controladores de tráfico aéreo por debajo de la cantidad que desea, por lo que Duffy también ha intentado acelerar el proceso de contratación y capacitación mientras ofrece incentivos para evitar que los controladores experimentados se jubilen anticipadamente. La FAA ha dicho que espera poder aumentar el número de vuelos diarios en Newark a 34 llegadas y 34 salidas una vez que se complete un proyecto de construcción de una pista a mediados de junio. Ese también será aproximadamente el momento en que algunos de los controladores que están en una licencia de 45 días por trauma podrían estar programados para regresar. La FAA revisará los límites en octubre, porque para entonces espera tener más controladores capacitados. El gobierno también actualizó el software en la instalación de control de tráfico aéreo después de una segunda interrupción en el servicio de radar el 9 de mayo. Eso ayudó a prevenir un problema el 11 de mayo, el cual solía ser recurrente. La FAA aborda problemas de telecomunicaciones La FAA también está trabajando en los problemas de telecomunicaciones. Duffy indicó que Verizon trabajó rápidamente para instalar una nueva línea de fibra óptica entre Filadelfia y Nueva York durante el mes pasado, pero la agencia quiere probarla a fondo antes de empezar a usarla, por lo que probablemente no estará disponible hasta julio. Después de eso, la FAA también planea mejorar las líneas entre Nueva York y el aeropuerto de Newark, ya que algunas de ellas todavía son cables de cobre. "Es evidente que algo no estaba funcionando bien cuando experimentamos estas interrupciones", indicó Chris Rocheleau, administrador interino de la FAA. "En este momento, parte de este esfuerzo, parte de esta iniciativa, es asegurarnos de que estamos actuando con determinación, ¿no es así? -con enfoque-, para asegurarnos de que las líneas se instalen, para asegurarnos de que se incluyan esos sistemas de respaldo, para asegurarnos de que los controladores tengan las herramientas que necesitan para hacer que el sistema sea seguro, para operar de manera segura". Mientras tanto, Duffy señaló que sería una buena idea que los pilotos repasaran sus procedimientos sobre cómo manejar una interrupción en el servicio de radar, porque puede ocurrir. Además de los problemas en Newark, controladores en Denver perdieron sus radios un par de minutos este mes. Duffy indicó que también hubo varias interrupciones más que afectaron a Newark el año pasado y que no recibieron atención pública. "Tenemos que mirar el mundo real a nuestro alrededor y algunos de los problemas que surgen, y asegurarnos de que estamos preparados y listos para actuar, en caso de que haya una breve interrupción", apuntó Duffy. "Y nuevamente, que hay muchos sistemas de respaldo y muchos procedimientos que mantienen a las personas seguras en caso de que esto suceda". ____ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

