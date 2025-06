Corte Suprema de EEUU permite deportación expedita de migrantes a países que no son los de origen

WASHINGTON -- La Corte Suprema de Estados Unidos permitió el lunes al gobierno del presidente Donald Trump reanudar las deportaciones expeditas de migrantes a países distintos al de origen, levantando por ahora una orden judicial que requería que se les diera la oportunidad de impugnar las deportaciones. La mayoría del máximo tribunal estadounidense no detalló su razonamiento en la breve orden, como es típico en su expediente de emergencia. Los tres jueces liberales disintieron. La medida se produjo después de que funcionarios de inmigración pusieran a ocho personas en un avión hacia Sudán del Sur, aunque luego lo desviaron a una base naval estadounidense en Yibuti tras la intervención de un juez. Los migrantes, de países como Myanmar, Vietnam y Cuba, habían sido condenados por delitos graves en Estados Unidos. Los funcionarios de inmigración han dicho que no pudieron devolverlos rápidamente a sus países de origen. El caso surge en medio de una amplia batida contra la inmigración por parte del gobierno de Trump, quien ha prometido deportar a millones de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos. En una dura disidencia de 19 páginas, la jueza Sonia Sotomayor escribió que la acción del tribunal expone a "miles al riesgo de tortura o muerte". "El gobierno ha dejado claro con palabras y hechos que se siente sin restricciones por la ley, libre para deportar a cualquiera a cualquier lugar sin aviso o una oportunidad de ser escuchado", escribió en la disidencia que fue apoyada por las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. Los abogados de los migrantes enviados a Sudán del Sur dijeron que continuarían presionando su caso en la corte. "Las ramificaciones de la orden de la Corte Suprema serán horribles", dijo Trina Realmuto, directora ejecutiva de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración. Mientras tanto, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo en una publicación en redes sociales que la decisión es representa una "gran victoria para la seguridad del pueblo estadounidense". La agencia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico. La acción de la Corte Suprema detiene una orden emitida por el juez federal de distrito Brian E. Murphy en Boston, quien decidió en abril que las personas deben tener la oportunidad de argumentar que la deportación a un tercer país las pondría en peligro, incluso si ya han agotado sus recursos jurídicos. El juez determinó que las deportaciones de mayo a Sudán del Sur violaron su orden y dijo a las autoridades de inmigración que permitieran a las personas plantear esas preocupaciones a través de sus abogados. Los funcionarios de inmigración alojaron a los migrantes en un contenedor de envío convertido en Yibuti, donde ellos y los agentes que los custodiaban enfrentaron condiciones difíciles. El gobierno estadounidense ha alcanzado acuerdos con otros países, incluidos Panamá y Costa Rica, para albergar a inmigrantes porque algunos países no aceptan deportaciones de Estados Unidos. Sudán del Sur, mientras tanto, ha soportado repetidas olas de violencia desde que obtuvo la independencia en 2011. La orden de Murphy no prohíbe las deportaciones a terceros países. Pero dice que los migrantes deben tener una oportunidad real de argumentar que podrían estar en grave peligro de tortura si son enviados a otro país. Los jueces han enfrentado un problema similar en el esfuerzo de Trump por enviar a venezolanos acusados de ser miembros de pandillas a una prisión notoria en El Salvador con pocas posibilidades de impugnar las deportaciones en la corte. En ese caso, el tribunal dijo que los migrantes deben tener un "tiempo razonable" para presentar una impugnación judicial antes de ser deportados, y la mayoría bloqueó al gobierno de reanudar las deportaciones mientras los tribunales inferiores determinaban exactamente cuánto tiempo deberían tener. Sin embargo, la corte de mayoría conservadora ha apoyado a Trump en otros casos de inmigración, despejando el camino para que su gobierno ponga fin a las protecciones legales temporales, lo que afecta a un total de casi un millón de inmigrantes. El caso de deportación a terceros países ha sido uno de varios puntos críticos jurídicos mientras el gobierno arremete contra los jueces cuyas decisiones han ralentizado las políticas del presidente. Otra orden de Murphy, quien fue nombrado por el expresidente demócrata Joe Biden, resultó en que el gobierno de Trump devolviera a un hombre guatemalteco gay que había sido deportado erróneamente a México, donde dice que fue violado y extorsionado. El hombre, identificado en documentos judiciales como O.C.G, fue la primera persona conocida en haber sido devuelta a la custodia de Estados Unidos después de la deportación desde el inicio del segundo mandato de Trump. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

