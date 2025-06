Trump prohíbe viajar a EEUU desde 12 países, pero incluye excepciones para evitar batallas legales

By GISELA SALOMON Sunday, June 8, 2025 12:41AM











Un joven llega a una agencia de viajes, el 5 de junio de 2025, en Brooklyn, Nueva York. (AP Foto/Andres Kudacki) kabc

MIAMI -- La nueva norma que prohíbe viajar a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países, que restringe el acceso a personas de otros siete, incluye algunas excepciones como parte de los esfuerzos del gobierno para resistir los desafíos legales que enfrentó una política similar conocida como el "veto musulmán" durante el primer mandato de Donald Trump. La prohibición anunciada el miércoles se aplica a personas procedentes de Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Las restricciones afectan a ciudadanos de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela que estén fuera de Estados Unidos y no tengan visa. Algunas excepciones se aplican únicamente a países concretos, como Afganistán. Otras están pensadas para la mayoría de las naciones de la lista, o son más generales e imprecisas, como las referidas a quienes planean visitar el país para la Copa del Mundo 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, dos de los eventos que Trump ha dicho que está más emocionado de albergar. Algunos expertos coinciden en que la nueva norma incluye excepciones y ha solucionado algunos problemas que fueron objeto de litigio en la primera. "Absolutamente, el gobierno está tratando de evitar los problemas que tuvieron con la primera proclamación", afirmó Jeff Joseph, presidente electo de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración. Pero anticipó que las demandas "van a llegar de todos modos". En uno de los momentos más confusos de su primer mandato, Trump emitió una orden ejecutiva en 2017 que prohibía viajar a Estados Unidos a ciudadanos de siete países predominantemente musulmanes, entre los que estaban Irak, Siria, Irán, Libia, Somalia y Yemen. A los ciudadanos de esas naciones se les prohibió embarcar en vuelos hacia Estados Unidos o fueron detenidos en aeropuertos estadounidenses después de aterrizar. Entre ellos había estudiantes, profesores, empresarios, turistas y personas que visitaban a sus familias. La orden, apodada "veto musulmán" por sus críticos, fue recurrida ante los tribunales durante aproximadamente un año y fue enmendada dos veces después de que quienes estaban en contra alegaran ante los jueces que era inconstitucional e ilegal. Una versión de la primera prohibición de viaje fue confirmada por la Corte Suprema en 2018. La nueva medida entrará en vigor a la medianoche del lunes. No tiene una fecha de finalización. ¿Quién está exento? -- Titulares de tarjetas de residencia, o "green cards". -- Personas con doble nacionalidad, incluidos estadounidenses que tienen la ciudadanía de uno de los países señalados. -- Algunos deportistas y sus entrenadores que viajen a Estados Unidos para el Mundial, los Juegos Olímpicos u otras competiciones deportivas importantes. -- Afganos que trabajaron para el gobierno de Estados Unidos o sus aliados en Afganistán o son titulares de visas especiales. -- Iraníes de una minoría étnica o religiosa que huyen de la persecución. -- Ciertos empleados extranjeros del gobierno de Estados Unidos que han prestado servicio en el extranjero durante al menos 15 años, y sus cónyuges e hijos. -- Personas a las que se les concedió asilo o fueron admitidas en Estados Unidos como refugiados antes de que la prohibición entrara en vigor. -- Personas con familiares en Estados Unidos que soliciten visas en relación con sus cónyuges, hijos o padres. -- Diplomáticos y funcionarios de gobiernos extranjeros en visitas oficiales. -- Personas que viajan a la sede de Naciones Unidas en Nueva York por asuntos oficiales de la ONU. -- Representantes de organizaciones internacionales y de la OTAN en visita oficial a Estados Unidos. -- Niños adoptados por ciudadanos estadounidenses. Trump afirmó que los ciudadanos de los países incluidos en la norma representan peligros "relacionados con el terrorismo" y "seguridad pública", así como riesgos de quedarse más tiempo del permitido por sus visas. Algunos de estos países tenían controles "deficientes" o se han negado a recibir de vuelta a sus ciudadanos, agregó. La proclamación incluye excepciones para residentes permanentes en situación legal, titulares de visas en vigor, ciertas categorías de visas e individuos cuya entrada sirva a los intereses nacionales de Estados Unidos. ¿En qué se diferencia de la prohibición de 2017? Los críticos de la medida anterior dijeron que era racista y estaba dirigida a países musulmanes. Ahora, la política es más amplia e incluye a naciones como Cuba, Haití y Venezuela, donde no hay mucha población musulmana. Esto atajará el argumento sobre discriminación racial, apuntó Joseph, el abogado de inmigración. El gobierno también ha incluido posibles fechas de finalización, y el Departamento de Estado evaluará la proclamación cada 90 días y determinará si debe prorrogarse. ¿La lista es definitiva o podría cambiar? La lista puede sufrir modificaciones, según explicó el gobierno en un documento, si las autoridades en los países designados realizan "mejoras sustanciales" en sus normas y procedimientos. También pueden incorporarse nuevas naciones "a medida que surjan amenazas en el mundo". Exenciones para afganos La prohibición de viaje impide la entrada de la mayoría de los afganos que esperaban reasentarse de forma permanente en Estados Unidos y de aquellos que planeaban una estancia temporal, pero hay varias exenciones. Una de ellas es para los titulares de visas migratorias especiales que apoyaron la guerra librada durante dos décadas por Estados Unidos en Afganistán. Otra excepción se aplica a todos los países incluidos en la prohibición y permite que los cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses ingresen al territorio estadounidense. El gobierno puede decidir si admite o rechaza su entrada caso por caso, considerando si contribuyen al "interés nacional de Estados Unidos." ¿Cómo afecta al Mundial, los JJOO y a los aficionados? Irán, una potencia futbolística en Asia, es el único país de la lista que se ha clasificado hasta ahora para la Copa del Mundo que se celebrará el año que viene en Estados Unidos, Canadá y México. Cuba, Haití y Sudán siguen en la contienda. Sierra Leona podría lograr un boleto al Mundial a través de los playoffs. Burundi, Guinea Ecuatorial y Libia tienen muy pocas opciones. Pero todos deberían poder enviar equipos si se clasifican porque la nueva política contempla excepciones para "cualquier deportista o miembro de un equipo deportivo, incluidos entrenadores, personas que desempeñan una labor de apoyo necesaria y familiares inmediatos, que viajen para la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos u otra competición deportiva importante según lo determine el secretario de Estado". Alrededor de 200 naciones podrían enviar atletas a los Juegos, incluyendo los afectados por las restricciones, y las excepciones deberían aplicarse si la prohibición sigue vigente en su forma actual. Las excepciones no mencionan a los aficionados de los países señalados que quieran viajar al Mundial o a la cita olímpica. Viajar desde el extranjero para la Copa del Mundo y los Juegos es caro. En muchos casos, quienes pueden permitirse el viaje son personas adineradas o personas que viven en la diáspora, que pueden tener diferentes opciones de visa. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.