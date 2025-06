EEUU sanciona a líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación de México

ARCHIVO - Las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación cubren la fachada de una vivienda abandonada en El Limoncito, en el estado mexicano de Michoacán, el 30 de octubre de 2021. AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo

CIUDAD DE MÉXICO -- El gobierno del presidente Donald Trump impuso el miércoles sanciones económicas a cinco miembros de alto rango del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México por realizar actividades de narcotráfico, mencionando también su participación en asesinatos. Gobiernos estadounidenses anteriores también han sancionado al cártel, uno de los más poderosos de México, al igual que lo hizo el gobierno de Trump en mayo, cuando se enfocó en las operaciones de robo de combustible del cártel. Las sanciones congelan cualquier activo que los individuos o empresas tengan en Estados Unidos y prohíben a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con ellos. "El reinado de terror del CJNG en todo México y su tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos ha destruido innumerables vidas inocentes", dijo en un comunicado el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. "Estados Unidos sigue firmemente comprometido a utilizar todas las herramientas disponibles para degradar la capacidad del CJNG y otros cárteles de inundar nuestras calles con drogas peligrosas y perpetrar atroces actos de violencia contra civiles". En febrero, el gobierno estadounidense designó al cártel como una Organización Terrorista Extranjera y como un Terrorista Global Especialmente Designado. El cártel está liderado por Nemesio Rubén "El Mencho" Oseguera Cervantes, quien fue uno de los cinco líderes nombrados el miércoles. Washington ha ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura. Dos de los sancionados han estado relacionados recientemente con investigaciones de alto perfil en México. Gonzalo Mendoza Gaytán ha sido vinculado a un rancho en el estado de Jalisco donde familiares de personas desaparecidas encontraron cientos de prendas, zapatos y otros artículos. Las autoridades creen que el lugar fue utilizado por el cártel para entrenar reclutas. Las familias de los desaparecidos piensan que los elementos que no cumplían también fueron asesinados allí. Ricardo Ruiz Velasco es un teniente del cártel afiliado a su unidad de fuerzas especiales. El Tesoro de Estados Unidos dijo que también maneja su propaganda y comunicaciones. Ruiz es sospechoso del asesinato de la influencer de redes sociales Valeria Márquez, quien presuntamente era su pareja sentimental y fue asesinada el mes pasado mientras transmitía en vivo desde su salón de belleza, en las afueras de Guadalajara. Los otros miembros del cártel sancionados fueron Julio Alberto Castillo Rodríguez, yerno de Oseguera, quien supuestamente dirige las operaciones del cártel en el puerto de Manzanillo, en el océano Pacífico, y Audias Flores Silva, un comandante regional de la organización en varios estados mexicanos. ___

