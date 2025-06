Un elefante salvaje y hambriento asalta una tienda en Tailandia en busca de comida

Wednesday, June 4, 2025 9:00PM











Un elefante, Plai Biang Lek, asalta un supermercado en la provincia de Nakhon Ratchasima, en Tailandia, el 2 de junio de 2025. (Kanokporn Sriboon vía AP) kabc

BANGKOK -- Un elefante salvaje hambriento causó estragos en una tienda de comestibles en Tailandia el lunes, cuando salió de un parque nacional cercano y se sirvió comida directamente de los estantes. Los videos del incidente mostraban al enorme elefante macho, conocido como Plai Biang Lek, deteniéndose brevemente frente al establecimiento, ubicado junto a una carretera próxima al Parque Nacional Khao Yai, en el noreste del país, antes de entrar al local. El animal se situó frente al mostrador de la tienda, agarrando y masticando tranquilamente algunos aperitivos, y no se inmutó cuando los trabajadores del parque nacional intentaron ahuyentarlo. Poco después salió del establecimiento con una bolsa de aperitivos aún en la trompa. Apenas causó daños, salvo marcas de lodo en el suelo y el techo de la tienda. En un video publicado en redes sociales, Kamploy Kakaew, la dueña de la tienda, parecía divertida mientras describía el momento en que el elefante saqueó su negocio. Según contó, comió alrededor de nueve bolsas de galletas de arroz dulce, un sándwich y algunos plátanos secos que había comprado esa mañana. Kamploy añadió que el animal se marchó sin lastimar a nadie después de conseguir comida. Danai Sookkanthachat, un trabajador voluntario del parque que conoce bien al elefante, explicó que Plai Biang Lek, que tiene unos 30 años, es un habitual de la zona y se le conoce por entrar en las casas en busca de comida. Esta fue la primera vez que lo vio entrar en una tienda de comestibles, apuntó. "Cuando salió de la tienda, fue a abrir la ventana de un dormitorio en otra casa", dijo a The Associated Press. Según Danai, los elefantes salvajes de la zona del Parque Nacional Khao Yai llevan años abandonando el bosque para saquear cocinas de viviendas, pero este año ha comenzado a verlos entrar en lugares más aleatorios en busca de comida. Según el Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Plantas, Tailandia tenía el año pasado unos 4,000 elefantes salvajes. A medida que los agricultores se han adentrado en los bosques para cultivar, los elefantes se han visto obligados a salir de sus hábitats cada vez más reducidos para buscar comida, lo que lleva a enfrentamientos que pueden resultar letales. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



