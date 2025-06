Gobiernos reaccionan al anuncio de Trump de prohibir el ingreso de 12 países

Imagen cotidiana afuera de donde antes estaba la embajada de EEUU en Kabul, Afganistán, el 5 de junio de 2025. AP Foto/Ebrahim Noroozi

WASHINGTON -- Los gobiernos de 12 países cuyos ciudadanos tendrán prohibido visitar Estados Unidos a partir de la próxima semana trataban el jueves de entender el anuncio más reciente del presidente Donald Trump para resucitar una política emblemática de su primer mandato. La prohibición entrará en vigor en el primer minuto del 9 de junio, un margen que puede evitar el caos que se desató en los aeropuertos de todo el país cuando una medida similar entró en vigor prácticamente sin ningún aviso en 2017. Trump, quien señaló planes para una nueva prohibición al asumir el cargo nuevamente en enero, parece estar en terreno más firme esta vez después de que la Corte Suprema se puso de su lado. Algunos de los 12 países anunciados este año también aparecieron en la primera lista. La nueva prohibición se dirige a Afganistán, Myanmar, Chad, la República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. También habrá restricciones más estrictas para los visitantes de otros siete países: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Pero Corea del Norte y Siria, que estaban en la lista de prohibidos en la primera administración de Trump, se salvaron esta vez. Si bien muchos de los países prohibidos y restringidos envían pocas personas a Estados Unidos, Haití, Cuba y Venezuela han sido fuentes importantes de inmigración en los últimos años. Trump vinculó la nueva prohibición al ataque terrorista del domingo en Boulder, Colorado, diciendo que subrayaba los peligros que representan algunos visitantes que se quedan más tiempo del permitido por sus visas. El sospechoso, acusado lanzar bombas molotov contra un grupo de personas, es de Egipto, que no está en la lista negra de Trump. El Departamento de Seguridad Nacional dice que el atacante de Boulder se quedó más tiempo del permitido con una visa de turista. La prohibición de viaje es el resultado de una orden ejecutiva emitida por Trump el 20 de enero que requiere que los departamentos de Estado y Seguridad Nacional y el director de inteligencia nacional elaboren un informe sobre "actitudes hostiles" hacia Estados Unidos y si la entrada desde ciertos países representa un riesgo para la seguridad nacional. Excesos de estancia con visa Trump dijo que algunos países tenían un control y verificación "deficientes" o históricamente se han negado a recibir de vuelta a sus propios ciudadanos. Sus hallazgos se basan extensamente en un informe anual de Seguridad Nacional sobre los excesos de estancia con visa de turistas, visitantes de negocios y estudiantes que llegan por aire y mar, señalando a países con altos porcentajes de aquellos que permanecen después de que sus visas expiraron. Capturar las estadías extendidas ha desconcertado a los expertos durante décadas, pero el gobierno ha hecho un intento limitado cada año desde 2016. La proclamación de Trump cita tasas de exceso de estancia para ocho de los 12 países vetados. Aunque la lista de Trump captura a muchos de los infractores más flagrantes, omite a otros. Yibuti, por ejemplo, tuvo una tasa de exceso de estancia del 23.9% entre los visitantes de negocios y turistas en el período de 12 meses hasta septiembre de 2023, más alta que siete países en la lista de prohibidos y seis países en la lista de restringidos. Los hallazgos están "basados en datos incompletos y un concepto equivocado de castigo colectivo", dijo Doug Rand, un funcionario de la administración del expresidente Joe Biden en los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Reacciones En Caracas, el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro condenó de "manera categórica la campaña de estigmatización y criminalización lanzada contra el pueblo venezolano por parte del gobierno de Estados Unidos. Expresada ahora en un nuevo ataque que restringe la emisión y validez de visas para ciudadanos venezolanos, sin justificación alguna y con evidentes fines políticos y de amedrentamiento". "Lo ocurrido no es un hecho aislado, sino una nueva demostración del odio visceral contra el pueblo venezolano que anima a quienes hoy conducen la política exterior en Washington", indicó el escrito. Los migrantes venezolanos han sido objeto de la represión migratoria del gobierno del presidente Trump, acusando a muchos de ellos de tener vínculos con la banda venezolana Tren de Aragua. Miembros de esta pandilla -que se originó en las prisiones del país sudamericano y fue declarada una organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado de Estados Unidos- acompañaron un éxodo de millones de venezolanos cuya mayoría buscaba mejorar sus condiciones de vida ante la crisis económica en Venezuela. Trump no ha proporcionado pruebas que respalden que los deportados sean miembros del Tren de Aragua o que hayan cometido algún delito en Estados Unidos. El gobierno venezolano reafirmó en el comunicado además "la alerta máxima de viaje a los Estados Unidos", advirtiendo que ese país "no garantiza hoy las condiciones mínimas de respeto, trato digno ni legalidad para nuestros ciudadanos". En un vídeo publicado la semana pasada, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela advirtió a sus ciudadanos que Estados Unidos es un país "peligroso", destacando que si estaban pensando en viajar, cancelasen sus planes de "inmediato" y si residían ya en ese país debían "considerar" salir. "Si está pensando en viajar, cancele sus planes de inmediato", instaba. La decisión es un golpe significativo para los venezolanos, ya de por sí limitados en los viajes a Estados Unidos desde que ambos gobiernos rompieron relaciones diplomáticas en 2019. Por su parte, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que estar en Estados Unidos es un "gran riesgo" y señaló que cualquiera que viaje a ese país es "tonto". "Si usted es bien pajúo, váyase para Estados Unidos", aseveró Cabello. El anuncio sorprendió a la familia de la venezolana María Aldana, quien durante mucho tiempo ha tenido varios empleos en Caracas para apoyar el sueño de su hermano de estudiar ingeniería en Estados Unidos. La familia ha gastado más de 6,000 dólares para financiar sus objetivos. Aldana, de 24 años, dijo que su angustiado hermano, que se matriculó en una universidad del sur de California hace dos años, llamó a la familia llorando. "Lo hicimos todo legal", dijo Aldana. La Comisión de la Unión Africana, por su parte, pidió a la administración Trump reconsiderar, diciendo que apelaba a Estados Unidos para ejercer su derecho soberano de proteger sus fronteras y garantizar la seguridad de sus ciudadanos "de una manera equilibrada, basada en evidencia y que refleje la larga asociación entre Estados Unidos y África". Grupos de ayuda internacional y organizaciones de reasentamiento de refugiados adoptaron un tono más duro: "Esta última proclamación es un intento de destruir aún más las vías de inmigración legal bajo el falso pretexto de la seguridad nacional", dijo Sarah Mehta, subdirectora de política y asuntos gubernamentales de inmigración de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). Stephen Yale-Loehr, un profesor retirado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell y experto en derecho de inmigración, dijo que la prohibición probablemente resistirá desafíos legales, señalando que la Corte Suprema eventualmente permitió que una prohibición entrara en vigor en el primer mandato de Trump. La invocación de Trump esta semana de la seguridad nacional, junto con excepciones para titulares de green cards, atletas y otros, también podría ayudar a que la prohibición se mantenga en los tribunales. Sorpresa en Irán La nueva prohibición fue un shock para muchos en Irán a pesar de las décadas de enemistad entre los dos países. Los informes sugieren que miles de estudiantes universitarios viajan cada año a Estados Unidos para estudiar, y otros tienen familias extendidas viviendo allí, algunos de los cuales huyeron después de la Revolución Islámica de 1979 que derrocó al sha. "Mi hija mayor obtuvo una licenciatura de una universidad iraní de primer nivel y planeaba continuar en Estados Unidos, pero ahora está muy angustiada", dijo Nasrin Lajvardi. Aunque las tensiones también siguen siendo altas, ya que las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán aún no han llegado a ningún acuerdo, el residente de Teherán, Mehri Soltani, ofreció un inusual apoyo a la decisión de Trump. "Aquellos que tienen familiares en Estados Unidos, es su derecho ir, pero un montón de malas personas y terroristas y asesinos quieren ir allí también", dijo. "EEUU tiene que cancelarlo" Fuera de la antigua embajada de Estados Unidos en Kabul, Afganistán, un guardia talibán expresó su decepción por la decisión de Trump. "Estados Unidos tiene que cancelarlo", dijo Ilias Kakal. En la capital de Afganistán, los agentes de viajes señalaron que la prohibición tendría poco efecto práctico, ya que los titulares de pasaportes afganos de todas formas han enfrentado problemas para obtener visas estadounidenses durante años. Desde que los talibanes tomaron el control del país en 2021, solo los afganos con pasaportes extranjeros o permiso de residencia (green card) pudieron viajar a Estados Unidos con cierta facilidad, dijeron, mientras que incluso aquellos que solicitaban visas especiales debido a su trabajo con las fuerzas estadounidenses en Afganistán en años anteriores enfrentaban problemas. Prohibición del primer mandato Durante su primer mandato, Trump emitió una orden ejecutiva en enero de 2017 prohibiendo viajar a Estados Unidos a ciudadanos de siete países predominantemente musulmanes. Fue uno de los momentos más caóticos y confusos de su joven presidencia. La orden, a menudo referida como la "prohibición musulmana" o la "prohibición de viaje", fue reformulada en medio de desafíos legales, hasta que una versión fue confirmada por la Corte Suprema en 2018. Trump y otros han defendido la prohibición inicial por motivos de seguridad nacional, argumentando que estaba destinada a proteger al país y no se fundaba en un sesgo contra los musulmanes. Sin embargo, el presidente había abogado por una prohibición explícita de musulmanes durante su primera campaña para la Casa Blanca.

Amiri informó desde Naciones Unidas. Regina García Cano, Jorge Rueda, Rebecca Santana, Jon Gambrell, Ellen Knickmeyer, Omar Farouk, Nasser Karimi, Elliot Spagat, Elena Becatoros y Danica Coto también contribuyeron a este informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



