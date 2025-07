Eslabón Armado viene a Los Ángeles con gira Vibras de Noche y manifiesta colaboración con The Marías

LOS ÁNGELES (KABC) -- El grupo regional mexicano estadounidense Eslabón Armado trae su gira Vibras de Noche al icónico Teatro Peacock en Los Ángeles el 19 de julio.

El grupo que ha roto muchos récords dará vida a su nuevo álbum, "Vibras de Noche II", con un set inolvidable, que incluirá algunos de sus mayores éxitos mundiales.

El grupo ha allanado el camino para la explosiva presencia global del género regional mexicano que solamente continúa creciendo.

Eslabón Armado fue el primer grupo mexicano en presentarse en el programa matutino "Good Morning America" en 2023 durante el Mes de la Herencia Hispana, ampliando su fama aún más.

El grupo vino a nuestros estudios para hablar sobre lo que los fans pueden esperar en la gira, su colaboración soñada y cómo están apoyando a la gente afectada en Los Ángeles por las redadas de inmigración.

Están a punto de salir de gira. Cuéntenos cómo se están preparando. ¿Cómo se sienten?

"Estamos muy contentos. La gira, de hecho, la empezamos este marzo de este año y lo estamos recorriendo ya en estos últimos meses que faltan. Pero, super contentos de todo el trabajo y el esfuerzo que se está poniendo el grupo y estamos muy emocionados de ver nuevas ciudades. Obviamente, México. Vamos a ir a México por primera vez y ver nuevas caras y nueva gente que nos escucha a nosotros".

¿Qué han aprendido de giras anteriores que estás aplicando a esta?

"Pues yo creo que estamos haciendo más... Dejamos un poquito de lo que hicimos el año pasado y el anterior año que metíamos canciones que no eran mías y decidí meter más canciones mías. También agregamos a un compa que toca el piano que le pone sazón nuevo al grupo y ya empezamos a cargar una guitarra eléctrica. Pueses algo diferente para los fans que les gusta ir a un show".

¿Qué pueden esperar los fans de esta gira? ¿Algunas sorpresas? ¿Quizás invitados especiales?

"Pues yo creo que esperen una producción muy buena, si Dios quiere. Es lo que los fans quieren y yo creo de un punto de un fan, creo que cuando van a un evento o un show, quieren ver un espectáculo, no solo escuchar música. Más que nada, una producción buena y en las ciudades más importantes como México, tenemos tres eventos allá que les vamos a poner muchas ganas a esos y al igual que acá (Los Ángeles) estamos trabajando muy duro para eso".

¿Cómo se siente ser el primer grupo mexicano en presentarse en el programa matutino "Good Morning America"?

"Cuando nos dijeron eso, nos pusimos contentos porque cada quien ha visto ese programa ya sea de niño. Yo, cuando miré al alto(Michael Strahan) con él dije a ese compa, yo lo conozco. Era un sueño hecho realidad y nos invitaron porque era el mes de la comunidad hispana y cantamos 'Ella Baila Sola'. En serio fue un sueño hecho realidad".

¿Cuál fue la respuesta de sus fans después de esa presentación?

"Todo positivo, gracias a Dios, que representando a la comunidad hispana y los mexicanos. Somos los primeros, un grupo mexicano que fue a ese programa como que a la gente les cautivo y les gustó mucho ver eso porque casi no se ve... muchas respuestas buenas".

¿Sienten alguna responsabilidad por seguir impulsando el género? Acabamos de mencionar su presentación de GMA, pero fueron pioneros en popularizar la música mexicana y comenzaron en 2017 y desde entonces ese género ha explotado.

"La responsabilidad siempre ha sido mantenerse en un grupo, y ya de cinco años no creo que sea fácil y mantenerse en un nivel ahí donde siempre estamos. Ya será que tengamos una canción que en un año se va a hacer superviral o tenemos un año que no hacemos nada. Mantenerse siempre ahí con los mismos fans o un poquito más. Es una responsabilidad muy dura, pero tratamos de mantenerlo y tratamos de hacer más música porque es lo que nos gusta mucho hacer".

¿Ustedes alguna vez se imaginaron que el género se iba a popularizar como se ha hecho?

"La verdad no. Hace tres o cuatro años la gente no escuchaba mucho regional mexicano, ahora vemos a gente de otrospaíses ya escuchando el género. Nos motiva más para hacerlo más y yo siempre digo que 'Ella Baila Sola' fue el 'stamp' para que toda la gente oyera regional mexicano y lo que está ahorita es por esa canción".

Siendo hijos de inmigrantes, pero también por su presentación aquí en Los Ángeles que se acerca, tengo que preguntar: sé que han hecho una declaración sobre las redadas y protestas, pero ¿podrían comentar más sobre eso?¿Planean hacer algo especial para el show de Los Ángeles al respecto a lo que ha estado ocurriendo en la ciudad?

"Estamos viendo las posibilidades que hay en seguir haciendo el evento o si se llega a un extremo que vemos que simplemente no se puede porque Los Ángeles se está poniendo un poquito feo, pues no lo hacemos, no queremos vernos como un grupo que se está aprovechando de hacer un evento para beneficio de nosotros. Estamos tratando de ver para nuestra gente qué es lo que está pasando y tratar de más que nada apoyar y ver lo que podemos hacer para apoyar a la gente".

Sé que el grupo visita escuelas para inspirar a la nueva generación y compartir su historia. ¿Qué ha sido lo más memorable al hablar con los estudiantes que también son fans?

"Hay muchas memorias, creo que cada escuela es diferente y hay escuelas donde los estudiantes son aplicables con buenos grados y están listos para graduarse y ya tienen planes para la universidad y tener trabajos grandes. Estoy super orgulloso porque creo que, para mí, nunca me había tocado en miescuela, que alguien viniera a motivar. Yo creo que ir a motivar a los muchachos que 'si se puede', que si nosotros podemos, que venimos de nada y ustedes también pueden".

¿Hay alguien con quien les gustaría colaborar y con quien aún no lo han hecho?

"Yo siempre he dicho... y cómo estamos en ABC... Yo diría The Marías, poco a poco si me he acercado, pero no se ha dado. Esa es la colaboración soñada. Yo he sido fan de ellos por un buen rato y me gusta mucho su música y su música me inspira mucho".