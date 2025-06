Guatemala y EEUU firman acuerdo para hacer controles migratorios conjuntos

Secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, y el ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Jiménez, en la Ciudad de Guatemala, el jueves 26 de junio de 2025. Anna Moneymaker/Pool Foto vía AP

CIUDAD DE GUATEMALA -- La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, firmó el jueves un memorando de entendimiento con Guatemala para que agentes de inmigración estadounidenses operen en el país centroamericano y tengan acceso a información de quienes entran y salen del territorio. Noem, de gira por Centroamérica, explicó en una conferencia de prensa que "esta alianza nos va a permitir compartir información, datos biométricos, aprobar a las personas de acuerdo con los protocolos de seguridad que tenemos". En la misma conferencia, el otro firmante del pacto, el ministro de Gobernación guatemalteco Francisco Jiménez, dijo que el objetivo es el fortalecimiento fronterizo y el combate a las amenazas transnacionales y redes delictivas. El acuerdo incluye el intercambio de información sobre migración, terrorismo, ciberseguridad, entre otros. Se busca identificar a viajeros, moneda ilícita y contrabando que ingresan o salen del país, en violación de las leyes de Guatemala y otras normas de seguridad fronteriza, hacia Estados Unidos. Agregó que el primer lugar donde funcionará el control conjunto será en el Aeropuerto Internacional la Aurora, con la posibilidad de extenderlo a otros puertos y fronteras. Los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos trabajarán de manera coordinada con la Policía Nacional Civil y personal especializado del Ministerio de Gobernación. Este es el segundo acuerdo que firma Guatemala con el gobierno de Donald Trump relativo a temas migratorios desde que el estadounidense asumió su segundo período presidencial. En febrero, el presidente Bernardo Arévalo y el secretario de Estado Marco Rubio, rubricaron un pacto en el que Guatemala se comprometió a aceptar migrantes de otras nacionalidades deportados por Estados Unidos para que hagan una parada y luego continúen a sus países de origen. Esta no es la primera vez que agentes de migración estadounidenses operan en Guatemala. En enero de 2020 fueron captados por periodistas cuando junto a policías guatemaltecos detenían a migrantes hondureños que buscaban llegar a Estados Unidos.

