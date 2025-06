Guatemala vence en penales 6-5 a Canadá para volver a semifinales de la Copa Oro después de 29 años

Jugadores de Guatemala celebran tras derrotar a Canadá en penales durante un partido de cuartos de final de la Copa Oro de la CONCACAF el 29 de junio de 2025, en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr)

MINNEAPOLIS -- Guatemala volverá a jugar las semifinales de la Copa Oro después de 29 años gracias a que se impuso en penales 6-5 a Canadá, después de haber empatado 1-1 en el tiempo regular en el U.S. Bank Stadium, de Minnesota. José Morales logró la diana del triunfo con el séptimo penal de la tanda, en la que Óscar Santis, Nicolás Samayoa, Aarón Herrera, Darwin Lom (de Panenka), Pedro Altán hicieron buenos los cobros del conjunto centroamericano. La única falla de los chapines llegó en el quinto turno con José Pinto. El conjunto canadiense quedó eliminado después de que Cyle Larin erró el quinto cobro de la tanda regular y Luc Rollet estrelló en el travesaño el séptimo. Promise Akinpelu, Daniel Jebbison, Derek Cornelius, Mathieu Choinière, Nathan Saliba encontraron las redes con sus ejecuciones. Durante el tiempo regular, Jonathan David abrió el marcador a los 30 minutos gracias a un penal, con una efectiva ejecución rasante junto al poste, inalcanzable para el arquero Kenderson Navarro, quien se lanzó al lado correcto, pero fue incapaz de desviar el esférico. Rubio Rubín emparejó a los 69 con un certero remate de cabeza desde el corazón del área a centro de Santis, cuando el conjunto chapín dominaba las acciones. El equipo canadiense afrontó el segundo tiempo en inferioridad numérica tras la expulsión en la compensación previa al descanso de Jacob Shaffelburg al ver una segunda tarjeta amarilla. Guatemala, dirigido por el estratega mexicano Luis Fernando Tena, aprovechó la ventaja numérica para generar las mejores opciones en el complemento hasta que consumaron la igualada. Volverán a la instancia de semifinales de la Copa Oro por primera ocasión desde la edición que también se realizó en Estados Unidos en 1996. El conjunto canadiense cierra de forma decepcionante el certamen, al que llegaron como uno de los equipos favoritos; por segunda edición consecutiva no terminarán entre los mejores cuatro selecciones de la CONCACAF. En la sesión sabatina; Honduras obtuvo en penales su pase a semifinales al vencer 5-4 a Panamá tras igualar 1-1 en el tiempo regular. El campeón defensor México también sigue en el torneo después de vencer 2-0 a Arabia Saudita. Guatemala tendrá como rival al vencedor del duelo entre Estados Unidos ante Costa Rica que se conocerá más tarde el domingo.



