Huracán Flossie podría alcanzar categoría 3 frente a la costa de México

Tuesday, July 1, 2025 10:17PM











Esta imagen satelital proporcionada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EEUU (NOAA) muestra el huracán Flossie, el lunes 1 de julio de 2025. NOAA vía AP

El huracán Flossie se fortaleció el martes a un ciclón de categoría 2 en el océano Pacífico frente a la costa de México, y podría convertirse en un huracán de categoría 3 antes de debilitarse en los próximos días, dijeron meteorólogos. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés) informó que Flossie tenía vientos máximos sostenidos de 110 mph y que generaba lluvia sobre partes de la costa de México. El ojo del huracán se ubica a 180 millas al oeste-suroeste de Manzanillo, México. El martes por la tarde estaba cerca de alcanzar la fuerza de un huracán de categoría 3. Dado que se prevé que siga fortaleciéndose, podría alcanzar la siguiente categoría la noche del martes o la mañana del miércoles. Un huracán de categoría 3 tiene vientos máximos sostenidos de al menos 111 mph. Flossie se movía en dirección noroeste a 7 mph y se prevé que continúe en esa dirección durante los próximos días. El sistema empezará a alejarse del suroeste de México la noche del martes, dijeron los meteorólogos. Hay avisos preventivos vigentes desde Punta San Telmo hasta Playa Pérula. Se pronostican acumulaciones de lluvia de hasta 6 pulgadas en algunas áreas, según el NHC. Los meteorólogos prevén que Flossie comience a debilitarse desde la noche del miércoles. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.