ICE detiene a Jeanette Vizguerra, activista por derechos de migrantes, reconocida por revista Time

Una madre indocumentada y activista de alto perfil fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), dijo su abogado a CNN.

Jeanette Vizguerra fue noticia nacional en los últimos años como defensora de la reforma migratoria que se refugió en una iglesia de Denver con sus cuatro hijos para evitar la deportación durante el primer mandato del presidente Trump. En 2017, fue nombrada una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time.

Se encuentra ahora en un centro de detención en Aurora, Colorado, dijo su abogada Laura Lichter a CNN.

Vizguerra fue detenida por agentes de ICE el lunes frente a la tienda Target donde trabaja como cajera, dijo a CNN Judith Márquez, amiga de la familia. Márquez dijo que la activista fue detenida cuando estaba fuera durante un descanso en el trabajo.

Después de que Vizguerra fuera detenida, pudo llamar a uno de sus hijos para avisarles. "Luego dejamos de tener noticias de ella y no hemos vuelto a saber de ella", dijo Márquez.

CNN se puso en contacto con ICE para obtener comentarios.

Luna Baez, una de las hijas de Vizguerra, dijo que los agentes de ICE "se rieron en su cara" cuando detuvieron a su madre, publicó Baez en una página de GoFundMe creada para ayudar a la familia.

"Mi madre ha luchado sin descanso por su comunidad y es hora de que todos nos unamos y le mostremos todo el apoyo que ella nos ha dado", escribió Baez.

El alcalde demócrata de Denver, Mike Johnston, denunció el arresto de Vizguerra y describió a la madre como una trabajadora de la comunidad.

"La gente debería saber lo que es esto. No se trata de hacer cumplir la ley de inmigración. Es una persecución política al estilo soviético de disidentes políticos bajo el pretexto de hacer cumplir la ley de inmigración", dijo Johnston en un video publicado en Facebook el martes.

"No se trata de alguien con antecedentes penales. Es una madre de ciudadanos estadounidenses que trabaja en Target y ha puesto en marcha una comunidad sin fines de lucro", dijo el alcalde. "En mi opinión, esto no es algo que haga más segura a nuestra comunidad. Creo que hace que nuestra comunidad esté sin ley".

Vizguerra llegó a Estados Unidos desde México en 1997 con su marido y su hija mayor. Desde entonces, vive en Estados Unidos sin papeles y tiene tres hijos nacidos en Estados Unidos.

En 2009, Vizguerra fue acusada de no tener licencia ni seguro, y de tener una matrícula caducada, pero esos cargos fueron desestimados, según muestran los registros judiciales.

También fue acusada en relación con el uso de un número de la Seguridad Social inventado en una solicitud de empleo, dijo su entonces abogado. Se declaró culpable de "intento de posesión de un instrumento falsificado".

Pero el caso hizo que las autoridades de inmigración prestaran más atención a Vizguerra, dijo su entonces abogado, y pasó los siguientes tres años y medio apelando varias órdenes de deportación.

Como miles de inmigrantes, la familia llegó al país en busca de una vida mejor. El marido de Vizguerra fue secuestrado tres veces durante su trabajo como conductor de autobús en Ciudad de México, dijo la familia.

A lo largo de su estancia en Estados Unidos, Vizguerra ha brindado apoyo a "innumerables familias", según la organización American Friends Service Committee.

"Jeanette Vizguerra ha sido un pilar de la comunidad durante décadas, defendiendo los derechos de los inmigrantes y apoyando a innumerables familias. No había ninguna razón para que el ICE la detuviera; su detención es una acción cruel e innecesaria que está causando un daño irreparable a su familia y a su comunidad".

En enero, Vizguerra dijo a KCNC, afiliada de CNN, que incluso los residentes de larga data están en riesgo.

"Sea cual sea el lugar, no importa si es un hospital, no importa si es una escuela, no importa si es una iglesia... No importa si algunas personas llevan aquí 40 o 50 años", dijo Vizguerra a KCNC. "Todo el mundo está en riesgo".

