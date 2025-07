Inician protestas en todo EEUU contra por políticas migratorias de Trump y recortes en salud

By COREY WILLIAMS y CHRISTINE FERNANDO Thursday, July 17, 2025 11:41PM











ARCHIVO - El representante John Lewis, se dirige a la multitud que protestaba ante la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle, en Atlanta, el 29 de abril de 2017. AP Foto/David Goldman, archivo

CHICAGO -- Diversas protestas y eventos contra las controvertidas políticas del presidente Donald Trump, que incluyen deportaciones masivas y recortes a Medicaid y otras redes de seguridad para personas pobres, comenzaron el jueves en más de 1.600 ubicaciones en todo Estados Unidos. El día nacional de acción "Good Trouble Lives On" ("Los problemas buenos continúan") rinde homenaje al fallecido congresista y líder de derechos civiles John Lewis. Las protestas se estaban llevando a cabo en calles, juzgados y otros espacios públicos. Los organizadores han pedido que sean pacíficas. "Estamos atravesando uno de los momentos más aterradores en la historia de nuestra nación", afirmó Lisa Gilbert, copresidenta de Public Citizen, durante una conferencia de prensa en línea el martes. "Nos enfrentamos a un aumento del autoritarismo y la ilegalidad dentro de nuestro gobierno... mientras se desafían los derechos, libertades y expectativas de nuestra democracia misma". Public Citizen es una organización sin fines de lucro con la misión declarada de enfrentar el poder corporativo. Forma parte de una coalición de grupos que impulsa las protestas del jueves. Se planeaban grandes protestas en Atlanta y St. Louis, así como en Oakland, California, y Annapolis, Maryland. Homenaje al legado de Lewis Lewis fue elegido por primera vez al Congreso en 1986. Falleció en 2020 a la edad de 80 años tras un diagnóstico de cáncer avanzado de páncreas. Fue el más joven y último sobreviviente de los Seis Grandes activistas de derechos civiles, un grupo liderado por el reverendo Martin Luther King Jr. En 1965, Lewis, de 25 años, lideró a unos 600 manifestantes en la marcha del Domingo Sangriento a través del puente Edmund Pettus en Selma, Alabama. Lewis fue golpeado por la policía y sufrió una fractura de cráneo. En pocos días, King lideró más marchas en el estado, y el presidente Lyndon Johnson presionó al Congreso para aprobar la Ley de Derechos Electorales. "Metámonos en problemas buenos, problemas necesarios, y redimamos el alma de Estados Unidos", dijo Lewis en 2020 mientras conmemoraba las marchas de derechos electorales de 1965 de Selma a Montgomery, Alabama. Chicago será la ciudad principal para las protestas del jueves. Se espera que los manifestantes se reúnan en el centro de la ciudad por la tarde. Betty Magness, vicepresidenta ejecutiva de la Liga de Mujeres Votantes de Chicago y una de las organizadoras del evento de Chicago, dijo que la manifestación también incluirá una vigilia para honrar a Lewis. Magness comentó que gran parte del resto de la manifestación tendrá un tono más festivo: "Tenemos un DJ que nos va a animar". Protestas contra las políticas de Trump La resistencia contra Trump en su segundo mandato se ha centrado hasta ahora en las deportaciones y sus tácticas para aplicar las leyes migratorias. Hace unos días, manifestantes tuvieron un tenso enfrentamiento mientras las autoridades federales realizaban arrestos masivos en dos granjas del sur de California. Un trabajador agrícola murió tras caer del techo de un invernadero durante una redada. Esas redadas se realizaron tras el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Trump ante edificios federales y para proteger a los agentes de inmigración que realizaban arrestos en Los Ángeles. El 8 de junio, miles de manifestantes comenzaron a tomar las calles en Los Ángeles. Y los organizadores de las manifestaciones del 14 de junio llamadas "Sin reyes" dijeron que millones de personas marcharon en cientos de eventos desde Nueva York hasta San Francisco. Los manifestantes calificaron a Trump como un dictador y aspirante a rey por celebrar su cumpleaños con un desfile militar. Williams informó desde Detroit. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.