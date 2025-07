La tasa promedio de hipotecas a largo plazo en EEUU sube a 6.72%

Un cartel anuncia la venta de una nueva casa, el 16 de enero de 2024, en Kennesaw, Georgia. AP Foto/Mike Stewart, Archivo

La tasa promedio de una hipoteca a 30 años en Estados Unidos subió ligeramente esta semana, poniendo fin a un descenso de cinco semanas. La tasa a largo plazo aumentó a 6.72% desde el 6.67% de la semana pasada, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, la tasa promediaba 6.89%. Los costos de endeudamiento en hipotecas a tasa fija a 15 años, populares entre los propietarios que refinancian sus préstamos, también aumentaron. La tasa promedio subió a 5.86% desde el 5.80% de la semana pasada. Hace un año, era del 6.17%, según Freddie Mac. Las altas tasas hipotecarias pueden añadir cientos de dólares al mes en costos para los prestatarios y reducir su poder adquisitivo. Esto ha contribuido a mantener el mercado inmobiliario de Estados Unidos en una caída de ventas que se remonta a 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde los mínimos históricos que alcanzaron durante la pandemia. El año pasado, la venta de viviendas usadas en Estados Unidos cayeron a su nivel más bajo en casi 30 años. Han permanecido lentas hasta ahora este año, ya que muchos compradores potenciales se han desanimado por las elevadas tasas hipotecarias y los precios de las viviendas que siguen subiendo, aunque más lentamente. Las hipotecas están influenciadas por varios factores, desde las decisiones de política de tasas de interés de la Reserva Federal hasta las expectativas de los inversores del mercado de bonos sobre la economía y la inflación. El barómetro clave es el rendimiento del bono del Tesoro a diez años, que los prestamistas utilizan como guía para fijar el precio de los préstamos hipotecarios. El rendimiento estaba en 4.37% al mediodía del jueves, frente al 4.34% del miércoles. Los rendimientos subieron la semana pasada cuando los operadores apostaron a que un informe de empleo de junio mejor de lo esperado podría mantener a la Fed en espera en lo que respecta a las tasas de interés. La tasa promedio de una hipoteca a 30 años se ha mantenido relativamente cerca de su máximo hasta ahora este año, de poco más del 7%, establecido a mediados de enero. El punto más bajo de la tasa a 30 años este año fue a principios de abril, cuando retrocedió brevemente a 6.62%. A medida que las tasas hipotecarias disminuyeron en las últimas semanas, más compradores de viviendas se han animado a entrar en el mercado. Las solicitudes de hipotecas aumentaron un 9.4% la semana pasada con respecto a la semana anterior, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios. Los economistas generalmente esperan que las tasas hipotecarias se mantengan relativamente estables en los próximos meses, con pronósticos que indican que la tasa promedio de una hipoteca a 30 años se mantendrá en un rango entre el 6% y el 7% este año. "Las tasas hipotecarias pueden bajar modestamente en los próximos meses, pero otros vientos económicos en contra, incluidos el impacto de los aranceles en los precios de los bienes de consumo, las condiciones más débiles del mercado laboral y el aumento de la deuda del consumidor, podrían ser lo que continúe frenando el mercado inmobiliario en la segunda mitad de 2025", dijo Lisa Sturtevant, economista jefe de Bright MLS.

