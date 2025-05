'Lo hice por Palestina', dijo hombre acusado de matar a 2 empleados de embajada israelí en EEUU

Autoridades trabajan en la escena después de que 2 miembros del personal de la Embajada de Israel en Washington fueran tiroteados y asesinados, el 22 de mayo de 2025, en Washington AP Foto/Rod Lamkey, Jr.

WASHINGTON -- El hombre acusado de matar a tiros a dos empleados de la embajada de Israel en Washington cuando salían de un museo judío dijo a la policía tras su arresto que "lo hice por Palestina, lo hice por Gaza", indicaron las autoridades federales el jueves al anunciar cargos criminales por los homicidios que calificaron como un acto de terrorismo dirigido. Elias Rodriguez, de 31 años, gritó "Liberen a Palestina" mientras era llevado tras su arresto, según documentos que proporcionaron nuevos detalles del ataque del miércoles por la noche en la capital de la nación, en el que murieron una mujer estadounidense y un hombre israelí que acababan de salir de un evento en el museo. Las representaciones israelíes reforzaron su seguridad y bajaron sus banderas a media asta. Israel ha lanzado otra ofensiva militar en la Franja de Gaza como parte de su guerra contra la milicia palestina de Hamás que ha aumentado las tensiones en todo Oriente Medio y otras partes del mundo. Rodriguez enfrenta cargos que incluyen el asesinato de funcionarios extranjeros y otros delitos. No dijo cómo se declaraba durante una breve comparecencia en el tribunal. Es previsible que se le presenten otros cargos, dijeron los fiscales, mientras las autoridades continúan investigando los asesinatos como un crimen de odio y como terrorismo. "La violencia contra cualquier persona, basada en su religión, es un acto de cobardía. No es un acto de un héroe", dijo Jeanine Pirro, fiscal federal para el Distrito de Columbia. "El antisemitismo no será tolerado, especialmente en la capital de la nación". Afidávit dice que sospechoso afirmó que lo hizo 'por Palestina' Después del ataque, el sospechoso entró al museo y declaró que él lo había hecho. Ya no estaba armado cuando fue detenido, según la declaración jurada. "Lo hice por Palestina, lo hice por Gaza, estoy desarmado", dijo espontáneamente. También comentó a los detectives que admiraba a un elemento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que se prendió fuego frente a la embajada de Israel en febrero de 2024, a quien describió como un hombre "valiente" y un "mártir", dicen los documentos judiciales. Los investigadores dijeron que todavía estaban trabajando para corroborar la autenticidad de escritos que supuestamente fueron autoría de Rodriguez, una aparente referencia a un documento que circula en línea en el que se expresa indignación por la conducta de Israel en la guerra en Gaza. El FBI también está contactando a asociados, familiares y compañeros de trabajo. Rodriguez compareció en el tribunal federal en Washington con un traje blanco de prisión y escuchó impasible mientras se leían los cargos y posibles castigos, que incluyen la pena de muerte. En una casa en los suburbios de Chicago que está enlistada en los registros públicos a nombre de la madre de Rodriguez, un cartel pegado en la puerta el jueves por la tarde pedía privacidad. El ataque se produjo tras la recepción anual del grupo Jóvenes Diplomáticos en el museo, a la que había asistido la pareja. Yoni Kalin y Katie Kalisher estaban dentro del museo cuando escucharon disparos, y un hombre entró luciendo angustiado. Kalin dijo que la gente le ofreció agua, pensando que necesitaba ayuda, sin darse cuenta de que era el sospechoso. Cuando llegó la policía, sacó una kufiya roja, el pañuelo palestino, y gritó repetidamente "Liberen a Palestina", aseveró Kalin. Las dos personas asesinadas fueron identificadas como Yaron Lischinsky, un ciudadano israelí, y Sarah Milgrim, una estadounidense. Amigos, colegas y antiguos profesores rindieron homenaje a la pareja el jueves, destacando su dedicación a promover la paz y su aspiración a tender puentes entre las divisiones culturales y religiosas. "Sarah y Yaron nos fueron arrebatados", dijo Ted Deutch, director ejecutivo del Comité Judío Americano, que organizó el evento. "Momentos antes de ser asesinados, estaban sonriendo, riendo y disfrutando de un evento con colegas y amigos. Estamos en shock y con el corazón roto mientras intentamos procesar esta inmensa tragedia". Una declaración jurada del FBI hecha pública el jueves describe el asesinato como calculado y planificado. Las autoridades dicen que Rodriguez voló a la región de Washington desde Chicago el martes con una pistola en su equipaje registrado. Compró un boleto para el evento unas tres horas antes de que comenzara, según la declaración jurada. La pareja estaba saliendo del Museo Judío de la Capital cuando el sospechoso, que según testigos se había estado comportando de manera sospechosa caminando afuera del museo, se acercó a un grupo de cuatro personas y abrió fuego. El video de vigilancia muestra a Rodriguez avanzando hacia las dos víctimas mientras caen al suelo, inclinándose sobre ellas y disparando más tiros. Parece que recarga antes de salir corriendo, según el FBI. Víctimas elogiadas por sus compromisos y compasión Milgrim, de Overland Park, Kansas, era "cálida y compasiva, comprometida con la construcción de la paz y apasionada por la sostenibilidad y las relaciones entre personas", dijo Deutch. Una exdirectora juvenil de la Congregación Beth Torah la recordó como una chica brillante con una sonrisa perpetua y un sentido de propósito. "Tenía una pasión por el judaísmo y por Israel, y quería hacer algo bueno", dijo Marcia Rittmaster, la exdirectora juvenil. La recomendó para una pasantía de liderazgo judío al graduarse de la escuela secundaria. Lischinsky creció parcialmente en la ciudad alemana de Nuremberg y se mudó a Israel a los 16 años. Sirvió en el ejército israelí "y eligió dedicar su vida al Estado de Israel", dijo Ron Prosor, quien enseñó a Lischinsky en la Universidad Reichman de Israel. Lischinsky obtuvo una maestría en gobierno, diplomacia y estrategia allí. En Instagram, su biografía incluía un lazo amarillo que simbolizaba la lucha por liberar a los rehenes tomados por Hamás durante su ataque del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel que dio pie a la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza. ___

Una versión anterior de esta historia decía incorrectamente que el sospechoso del tiroteo había sido acusado de hurto en Chicago.

Los periodistas de The Associated Press Maya Sweedler, Zeke Miller, Michael Biesecker, Gary Fields, Michael Balsamo, Mike Pesoli, Nathan Ellgren, Dan Huff y Sarah Brumfield en Washington; Jennifer Peltz en Nueva York; Holly Ramer en Concord, Nueva Hampshire; Sophia Tareen en Chicago; Heather Hollingsworth en Kansas City, Missouri; Nick Ingram en Overland Park, Kansas; Hallie Golden en Seattle; Jon Gambrell en Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Tia Goldenberg en Tel Aviv, Israel; Stefanie Dazio en Berlín; y Natalie Melzer en Nahriya, Israel, contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



