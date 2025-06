México descarta ser tercer país para deportaciones expeditas de migrantes de EEUU

Wednesday, June 25, 2025 1:01AM











ARCHIVO - La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional en Ciudad de México, el 2 de abril de 2025. AP Foto/Marco Ugarte, Archivo

CIUDAD DE MÉXICO -- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, descartó el martes que vaya a suscribir acuerdo alguno con Estados Unidos para recibir a migrantes de terceros países que sean deportados. Tras la decisión que tomó la víspera la Suprema Corte de Estados Unidos que permitió a la administración del presidente Donald Trump reanudar las deportaciones expeditas de migrantes a países distintos al de origen, Sheinbaum afirmó que su gobierno no tiene planeado suscribir algún acuerdo con Washington para ser un tercer país de recepción de deportados. Pese a ello, la mandataria aclaró que si Estados Unidos traslada al territorio mexicano a un migrante extranjero "por razones humanitarias tenemos que recibirlo y enviarlo, si es el deseo de esta persona, a su país de origen". En caso contrario, se busca la manera de establecerlo en México. Desde el pasado 20 de enero -cuando Trump asumió su segundo gobierno- hasta la fecha, México ha recibido 65,475 personas deportadas de las que 59,747 son mexicanos y 5,728 extranjeros. De estos últimos, varios cientos de ellos han regresado a sus lugares de origen. Sheinbaum recordó que Estados Unidos ya tiene acuerdos prácticamente con todos los países para enviar de manera directa a los deportados por lo que ya no se requiere que pasen por México. Washington ha alcanzado acuerdos con varios países, entre ellos Panamá y Costa Rica, para albergar a migrantes porque algunos países no aceptan a sus ciudadanos deportados desde Estados Unidos tales como Laos, Myanmar o Vietnam. La Corte Suprema permitió al gobierno de Trump reactivar las deportaciones expeditas de migrantes a países distintos al de origen levantando por ahora una orden judicial que daba la oportunidad a los extranjeros de impugnar las medidas. La resolución de la Corte Suprema llega en medio de las masivas detenciones de migrantes que se han realizado en las últimas semanas en varias ciudades de Estados Unidos como parte de una agresiva política de Trump contra la migración, quien se ha comprometido a deportar a millones de personas que viven ilegalmente en el país. Luego del anuncio del fallo, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, indicó que las deportaciones a terceros países podrían reanudarse pronto.



Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.