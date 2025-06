Miles de millones de contraseñas de inicio de sesión fueron filtradas en línea, dicen investigadores

ARCHIVO - Esta fotografía del 19 de junio de 2017 muestra a una persona trabajando en una computadora en North Andover, Massachusetts. (AP Foto/Elise Amendola) kabc

NUEVA YORK -- Investigadores del medio de ciberseguridad Cybernews afirman que miles de millones de contraseñas de inicio de sesión han sido filtradas y compiladas en conjuntos de datos en línea, otorgando a los delincuentes un "acceso sin precedentes" a las cuentas que los consumidores utilizan cada día. Según un informe publicado esta semana, los investigadores de Cybernews han descubierto recientemente 30 conjuntos de datos expuestos que contienen una gran cantidad de información de inicio de sesión, sumando un total de 16 billones de contraseñas comprometidas. Esto incluye contraseñas de usuario para una variedad de plataformas populares, incluidas Google, Facebook y Apple. Dieciséis billones es aproximadamente el doble de la cantidad de personas en la Tierra hoy en día, lo que indica que los consumidores afectados pueden haber tenido contraseñas de más de una cuenta filtradas. Cybernews señala que ciertamente hay duplicados en los datos, por lo que "es imposible saber cuántas personas o cuentas fueron realmente expuestas". También es importante señalar que la información de inicio de sesión filtrada no proviene de una única fuente, como una brecha que apunte a una empresa. En cambio, parece que los datos fueron robados a través de múltiples eventos a lo largo del tiempo, y luego compilados y expuestos brevemente al público, momento en el que Cybernews informa que sus investigadores los descubrieron. Cybernews señaló que es probable que varios ladrones de información, también conocidos como "infostealers", sean los culpables. Los "infostealers" son una forma de software malicioso que viola el dispositivo o los sistemas de una víctima para obtener información sensible. Quedan muchas preguntas sobre estas credenciales filtradas, incluyendo en manos de quién están ahora las contraseñas de inicio de sesión. Pero, a medida que las brechas de datos se vuelven cada vez más comunes en el mundo actual, los expertos continúan enfatizando la importancia de mantener una buena "higiene cibernética". Si te preocupa que los datos de tu cuenta puedan haber sido expuestos en una brecha reciente, lo primero que puedes hacer es cambiar tu contraseña y evitar usar las mismas o similares credenciales de inicio de sesión en múltiples sitios. Si te resulta difícil memorizar todas tus contraseñas diferentes, considera un administrador de contraseñas o una clave de acceso. Y también añade autenticación multifactor, que puede servir como una segunda capa de verificación a través de tu teléfono, correo electrónico o llave de autenticación USB. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

