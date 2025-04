Un motociclista arrastrado en incidente de furia al volante en Riverside quedó captado en video

RIVERSIDE, Calif. (KABC) -- Un aterrador caso de furia al volante quedó captado por la cámara del casco de un motociclista en Riverside después de que un conductor furioso lo derribara y lo arrastrara por la calle.

"Fueron unos segundos. Pareció una eternidad. Empecé a resbalar y pude ver debajo del auto ... y pasé de la ira al miedo", dijo el motociclista.

No quiso dar su nombre a Eyewitness News, pero afirma que todo ocurrió el martes por la tarde cerca de La Sierra y la autopista 91 en Riverside. Dice que empezó cuando se dirigía a la entrada de una intersección y el conductor de un Nissan negro le cortó el paso bruscamente, obligándolo a dar la vuelta.

"Así que me dirigí hacia la entrada y sí, me enojé, negué con la cabeza, miré hacia atrás y lo vi bajar la ventanilla... y lo vi decir algo. Así que me bajé de la moto y le pregunté: '¿Qué pasa? ¿Cuál es tu problema?'". Y me pregunta: "¿Por qué niegas con tu cabeza?". Le respondí: "Es porque te hiciste a un lado justo cuando yo venía". Entonces me responde: "Bueno, tú vas detrás de mí, yo voy primero". Le respondí: "Así no funciona, si eso te molesta tanto, ve a terapia".

Sin embargo, el incidente no terminó ahí. El motociclista siguió adelante y se detuvo de nuevo en otro semáforo. Dice que el conductor del Nissan lo persiguió.

Miré hacia atrás, justo a tiempo para ver la parte delantera de su coche apretujándose entre los dos autos. Me chocó por detrás, me tiró de la moto y luego me atropelló a fondo.

El motociclista continuó: "Me arrastró, sentí como si pisara el acelerador, no estoy seguro de a qué velocidad iba. Cuando finalmente nos detuvimos, me levanté, corrí a la acera y él huyó del lugar".

La policía de Riverside informó que Gary Delandro, de 32 años, finalmente se entregó. Delandro enfrenta cargos de intento de asesinato. Su fianza es de un millón de dólares.

El motociclista sufrió lesiones moderadas, incluyendo quemaduras en la espalda y necesito de grapas debajo de la rodilla. Su chamarra y mochila quedaron destrozadas en el incidente.

"Con gente así, no les importa nadie más; a él, desde luego, no le importaba yo, pero la gente que lo rodeaba, la gente por la que tuvo que pasar... esa es gente peligrosa... Sé que hay mucha gente a la que le desagrada que compartimos el carril, pero hay una medida de seguridad, hay una razón por la que California lo permite, hay una forma segura de hacerlo, no hay forma inteligente de hacerlo, pero al final... no debería justificar intentar matar a alguien".