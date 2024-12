1 persona hospitalizada tras tiroteo en un vecindario de Redondo Beach

Monday, December 23, 2024 6:21AM











A person suffered a non-life-threatening gunshot wound Sunday morning in Redondo Beach, authorities said.

REDONDO BEACH, Calif. (CNS) -- Una persona sufrió una herida de bala que no puso en peligro su vida el domingo por la mañana en Redondo Beach, según informaron las autoridades. Los policías enviados alrededor de las 5:10 a.m. del domingo a un tiroteo reportado en la cuadra 2700 de Vanderbilt Lane localizaron a una persona que sufría una herida de bala, según el sargento Terrence Stevens del Departamento de Policía de Redondo Beach. Los paramédicos transportaron a la víctima a un hospital, dijo Stevens. "Los detectives están investigando activamente el incidente. Los hallazgos preliminares sugieren que se trató de un evento aislado", dijo. "No hay ninguna amenaza para el público". La policía de Redondo Beach pidió a cualquiera con información sobre el tiroteo a que les llame al 310-379-2477, ext. 3652. Las personas que deseen permanecer anónimas pueden llamar a Crime Stoppers al 800-222-8477 o en lacrimestoppers.org.



