Prince Royce interpreta a The Beatles, Bee Gees y Backstreet Boys en su nuevo álbum en 'spanglish'

Dozens of fans flocked to The Grove shopping center Monday to meet global bachata superstar Prince Royce, who is celebrating the release of his new album.

LOS ANGELES (KABC) -- Decenas de fans acudieron el lunes a Barnes & Noble en el centro comercial The Grove para conocer a la superestrella mundial de la bachata, Prince Royce, quien celebra el lanzamiento de su nuevo álbum.

El nuevo álbum del artista dominicano, titulado "Eterno", reinventa legendarias canciones en inglés con el ritmo característico de la bachata de Royce y toques de "spanglish", una fusión del inglés y español.

Royce interpreta clásicos como "Yesterday" de The Beatles, "I Want It That Way" de los Backstreet Boys y "How Deep is Your Love" de los Bee Gees, entre muchos otros.

"Siempre me sentí al 200% -- 100% latino, español, 100% música en inglés, estadounidense, y creo que eso es lo que este álbum representa y lo que 'Stand by Me' siempre representó", dijo Royce en una entrevista con ABC7. "Puedo llevar esa época de clásicos en inglés a la comunidad latina, tanto a quienes la conocen como a quienes no. Intento representar esos dos mundos en una sola canción".

Prince Royce habla con ABC7 sobre su nuevo disco "Eterno".

"Eterno" transporta a muchos fans de regreso a su canción de éxito "Stand by Me" de hace 15 años, una versión de un clásico que lo ayudó a darse a conocer al mundo. Ahora, es un artista multiplatino.

"Me conmueve mucho verlo porque su música, desde el principio, me ayudó a superar muchos altibajos", dijo Anna Miranda, una fan de toda la vida. " [ Su música ] impacta ambas culturas, la de español y la de inglés".

Miranda dijo que se tatuó su letra, un dicho que ahora sigue: "Vive la vida sonriendo".

Otro clásico incluido en este álbum es "Killing Me Softly" de Roberta Flack.

"Hay muchas canciones que nos llegan al corazón, como 'Killing Me Softly'. Es una canción vieja, pero es tan dulce escucharla en español", dijo Linda Guzmán, quien esperó horas para conocer a Royce en The Grove.

Este es el octavo álbum de estudio de Royce. Puedes encontrarlo en PrinceRoyce.com.

Lista de canciones de "Eterno"

