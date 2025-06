Qué se sabe hasta ahora del ataque a tiros contra el senador colombiano Miguel Uribe Turbay

By ASTRID SUÁREZ Monday, June 9, 2025 7:51PM











Un hombre enciende velas afuera de la clínica donde el senador colombiano Miguel Uribe Turbay recibe atención médica tras recibir disparos en un mitin político en Bogotá, Colombia. AP Foto/Ramón Espinosa

BOGOTÁ, Colombia -- El senador colombiano y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay continuaba el lunes en estado crítico tras recibir dos impactos de bala durante un mitin político, mientras la Fiscalía investiga el móvil del ataque que trajo a la memoria de los colombianos los atentados contra figuras de alto nivel ocurridos décadas atrás en medio de la violencia del narcotráfico. "Continúa en estado crítico y ha tenido escasa respuesta a las intervenciones y manejos médicos realizados", señaló la Fundación Santa Fe de Bogotá en un parte médico. Uribe Turbay, de 39 años, daba el sábado un discurso político ante decenas de personas en un parque de Fontibón, en el oeste de Bogotá, cuando fue atacado a tiros por la espalda pese a estar custodiado por escoltas. Videos captados por asistentes al mitin muestran a un hombre que se acerca a disparar y luego el senador se desploma. Esto es lo que se sabe sobre el ataque al senador. ¿Quién es el principal sospechoso? En el lugar del ataque fue detenido como sospechoso de disparar un menor de 15 años, cuya identidad no ha sido revelada, quien portaba un arma de fuego tipo pistola Glock 9 milímetros. La fiscalía indicó que fue capturado en flagrancia y le serán imputados los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. El menor está internado en una clínica de Bogotá tras resultar herido en un intercambio de disparos con el esquema de seguridad del senador que se desató tras el ataque. Las autoridades han recolectado 1,000 videos que están analizando con ayuda de programas de reconocimiento facial y que incluyen el recorrido que hizo el menor desde que salió de su casa hasta que acudió al mitin. También allanaron su casa buscando pruebas. Aunque las autoridades han hecho más de 20 entrevistas con personas que participaban en el mitin, no han capturado a ningún otro sospechoso. Hay una recompensa de más de 70,000 dólares por información que ayude a capturar a los autores intelectuales del ataque. ¿Cuáles son la hipótesis del ataque? La fiscal general Luz Adriana Camargo informó el lunes a la prensa que trabajan en varias hipótesis sobre las razones del ataque, desde un golpe a la oposición o buscar desestabilizar al país a una respuesta de los grupos armados ilegales. La fiscal declinó dar mayor peso a alguna de las hipótesis e indicó que están en etapa de investigación. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo el domingo que buscan determinar si el ataque responde o no a la figura política de Uribe Turbay, quien pertenece al partido opositor Centro Democrático y es crítico del actual gobierno del izquierdista Gustavo Petro. Coincidió en que averiguan si se trata de "desestabilizar" al gobierno. ¿Uribe Turbay había sido amenazado? La fiscal general señaló que no encontraron denuncias previas al ataque por amenazas en contra de Uribe Turbay. Sin embargo, el abogado del senador herido indicó el lunes a la prensa que se temía por su vida al estar expuesto como aspirante presidencial. Agregó que presentaron una denuncia penal contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) -encargado de asignar escoltas y otras medidas de protección- por no atender 23 solicitudes de reforzamiento de la seguridad para Uribe Turbay en lo que va del año. "No tuvo en cuenta que en octubre ya era candidato a la presidencia y, por tanto, se le deberían mejorar sus condiciones de seguridad. Esto es muy grave porque tenemos que identificar si fue por omisión que sucedieron estos hechos", detalló el abogado Víctor Mosquera. La UNP y la policía han indicado que el senador contaba con vehículos blindados, escoltas y cuatro policías que lo custodiaban. La fiscalía indicó que dentro de la investigación analiza cómo funcionó el esquema de seguridad del senador. La policía abrió una indagación disciplinaria a los policías asignados a su custodia. El análisis del arma Las autoridades intentan determinar dónde fue adquirida el arma de fuego que le fue encontrada al capturado, así como un estudio de balística. El director de la policía, mayor general Carlos Fernando Triana, señaló el lunes a la prensa que el arma fue comprada en 2020 en Arizona, Estados Unidos, de "forma legal", por lo que se investiga cómo ingresó a Colombia. ¿Qué implica que el sospechoso sea un adolescente? En Colombia los menores de 18 años no están sometidos a las mismas sanciones que los mayores de edad. La fiscal indicó que por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas el menor podría pagar hasta ocho años de pena, pero no en una cárcel, sino en un centro de reclusión especial para adolescentes. "Muchas veces es por esto que son instrumentalizados", indicó Camargo. "En los años 80 y 90 nosotros vimos a menores involucrados en los más graves magnicidios del país", agregó. Para la fiscalía el menor de edad sería "apenas un ejecutor material" del ataque. ¿Por qué el atentado ha conmocionado a Colombia? El ataque a Uribe Turbay, un conservador que aspira a la presidencia, ha reavivado el temor por la violencia política que en el pasado cobró la vida de varios candidatos presidenciales, los últimos en la década de 1990. Uribe Turbay es nieto del expresidente Julio César Turbay (1978-1982) e hijo de la periodista Diana Turbay, quien fue secuestrada por Los Extraditables, un grupo de narcotraficantes del que hacía parte el capo Pablo Escobar, y falleció en 1991 en medio de un rescate policial. El presidente colombiano Gustavo Petro, el primero de izquierda en gobernar el país, ha dicho que se reforzará la seguridad de los miembros de la oposición y de las familias de los integrantes de su gobierno luego de asegurar que han recibido amenazas, sin detallar de dónde provienen. Varios mandatarios y altas autoridades de diversos países, entre ellos Estados Unidos, Chile, Ecuador, Panamá y la Unión Europea, condenaron el hecho violento y expresaron su solidaridad con el pueblo colombiano y la familia del senador.



Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.