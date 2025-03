Se investiga cierres de cuentas bancarias por posible discriminación contra armenios en Los Ángeles

LOS ÁNGELES (CNS) -- Las autoridades de Los Ángeles están investigando los cierres de cuentas bancarias supuestamente basados en la herencia armenia, se anunció el miércoles. El Departamento de Derechos Civiles + Derechos Humanos y Equidad de Los Ángeles y otras organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley recomiendan a las víctimas que presenten reclamaciones si sus cuentas bancarias pueden haber sido cerradas o restringidas por su supuesta ascendencia armenia, en particular las de apellidos terminados en "-yan" o "- ian". Según el departamento, el personal recibió informes que sugerían que los bancos podían haber realizado prácticas discriminatorias, cerrando o restringiendo cuentas sin explicación legítima, a menudo dirigidas a personas de ascendencia armenia. Un despacho de abogados privado y el Colegio de Abogados Armenios están contactando activamente con la comunidad armenia de Los Ángeles para la investigación. Si se demuestra, las acciones pueden violar las leyes locales de derechos civiles contra la discriminación por origen nacional. "Necesitamos la ayuda de la comunidad para comprender completamente el alcance de esta posible discriminación contra la comunidad armenia de Los Ángeles", dijo en un comunicado Capri Maddox, directora ejecutiva de Los Derechos Civiles de Los Ángeles. "Su experiencia puede ayudarnos a garantizar la igualdad de acceso a los servicios financieros en Los Ángeles", añadió. Se ha pedido a quienes crean haber sido víctimas, o a quienes dispongan de información relevante para la investigación, que se pongan en contacto con el Departamento de Derechos Civiles de Los Ángeles, o que presenten una reclamación visitando LAisForEveryone.com o llamando al (213) 978- 1845. Hay servicios de traducción disponibles. El departamento instó a cualquier persona de Los Ángeles que crea haber sufrido este tipo de discriminación en los últimos tres años debido a su herencia armenia a presentar una reclamación, que es gratuita y no excluye a las personas de cualquier pleito en el que puedan estar implicadas por el mismo asunto.



