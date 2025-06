Sean 'Diddy' Combs pagó para ocultar video de su agresión a Cassie

By MICHAEL R. SISAK y LARRY NEUMEISTER Wednesday, June 4, 2025 12:22AM











Sean Diddy Combs, mira mientras su abogada defensora, Teny Geragos, da su declaración de apertura al jurado el primer día del juicio en Manhattan, lunes 12 de mayo de 2025. Elizabeth Williams via AP

NUEVA YORK -- Poco después de atacar brutalmente a su novia de toda la vida, Cassie, en el pasillo de un hotel, Sean "Diddy" Combs buscó a un guardia de seguridad y predijo con precisión que su célebre carrera y su imagen como el afable y exitoso "Puff Daddy" se arruinarían si el video de la golpiza se hacía público. Eddy García, de 33 años, testificó el jueves que el magnate del hip hop hizo el comentario repetidamente antes de entregarle una bolsa de papel marrón llena con $100,000 dólares en efectivo al entonces guardia, con el fin de comprar lo que esperaba fuera la única copia de las imágenes capturadas por cámaras de vigilancia de la agresión ocurrida en marzo de 2016. Los fiscales en el juicio por tráfico sexual de Combs en Manhattan han hecho de las imágenes de Combs pateando, golpeando y arrastrando a Cassie en el Hotel Intercontinental en Los Ángeles un elemento central de su caso federal contra él. Sostienen que respalda las afirmaciones de tres mujeres, incluida Cassie, que alegan que el fundador de Bad Boy Records las abusó sexual y físicamente durante dos décadas. Los fiscales dicen que los esfuerzos persistentes de Combs para silenciar el episodio encajan en las acusaciones de que usó amenazas y su fortuna y fama para obtener lo que quería. Combs, de 55 años, se ha declarado no culpable de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado. Después del ataque, García dijo que habló varias veces con la jefa de personal de Combs, Kristina Khorram, diciéndole que no podía mostrarle la grabación, pero "extraoficialmente, es algo malo". Dijo que durante una llamada telefónica ella puso a un Combs "muy nervioso" en el teléfono, quien "sólo decía que había bebido un poco de más" y que, como García seguramente sabe, "con las mujeres, una cosa lleva a la otra y si esto se supiera lo arruinaría". García agregó: "Estaba hablando muy rápido, con mucho tartamudeo". Por la noche, García dijo que se puso nervioso y asustado cuando Khorram lo llamó a su teléfono celular -el número que no había proporcionado- y ella puso a Combs. "Él dijo que yo sonaba como un buen tipo", testificó García, agregando que Combs nuevamente dijo "algo como esto podría arruinarlo". Cuando le dijo a Combs que no tenía acceso al servidor para obtener las imágenes de video, Combs dijo que creía que García podría hacerlo y que "se encargaría de mí", lo cual García dijo que interpretó "como algo financiero". García dijo que consultó con su jefe y le dijeron que lo vendería a Combs por 50,000. Cuando se lo dijo a Combs, dijo que el productor musical "sonaba emocionado". "Se refirió a mí como 'Eddy mi ángel'", dijo García, agregando que Combs le dijo: "Sabía que podías ayudar. Sabía que podías hacerlo". Unos dos días después del ataque a Cassie, cuyo nombre real es Casandra Ventura, García le dio a Combs un dispositivo de almacenamiento que contenía las imágenes a cambio de $100,000 dólares en efectivo - Combs pasó los billetes por un contador de dinero y los puso en una bolsa de papel marrón. García dijo que firmó un acuerdo de confidencialidad y no divulgación, mostrado en la corte, que requería que pagara $1 millón de dólares si rompía el trato. En ese momento, dijo, ganaba $10.50 dólares por hora trabajando en seguridad de hotel. García dijo que firmó una declaración jurada asegurando que no había otra copia del video. Dijo que firmó los papeles en un edificio de oficinas con el guardaespaldas de Combs y Khorram presentes. García dijo que no leyó completamente los documentos, explicando que estaba nervioso y "el objetivo era salir de allí lo antes posible". Después de firmar, dijo, Combs le preguntó qué planeaba hacer con el dinero y le aconsejó no hacer grandes compras. García dijo que interpretó eso como que no debía hacer nada que llamara la atención. García dijo que dio $50,000 dólares a su jefe y $20,000 a otro oficial de seguridad. Se quedó con $30,000 y usó parte de ello para comprar un auto usado, dijo. Pagó en efectivo y para rastrear que se rastreara el dinero nunca lo puso en el banco, dijo. Unas semanas después, García dijo que Combs lo llamó y le preguntó si alguien había preguntado sobre el video. García dijo que no, recordando el saludo eufórico de Combs: "Feliz Pascua. Eddy, mi ángel. Dios es bueno. Dios te puso en mi camino por una razón". García dijo que le preguntó a Combs si el rapero podría tener trabajo para él en el futuro, y Combs sonó receptivo. Pero Combs nunca respondió a sus consultas posteriores, dijo el testigo. El año pasado, CNN emitió imágenes del video de seguridad. Otro guardia del hotel ha testificado que grabó las imágenes en su teléfono para poder mostrárselas a su esposa.



