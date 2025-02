Shohei Ohtani lanzó su primer bullpen de la primavera con Dodgers

This article can be read in English

GLENDALE, Ariz. -- Docenas de fotógrafos, operadores de cámara y reporteros fijaron sus ojos en los montículos del bullpen que se encuentran directamente detrás del complejo de entrenamiento de primavera de Los Ángeles Dodgers el sábado por la mañana, donde Shohei Ohtani dio otro paso --uno bastante significativo-- hacia su regreso a un papel de dos vías.

En 14 ocasiones, Ohtani se instaló sobre un montículo, repasó la mecánica de su lanzamiento y disparó bolas rápidas en dirección al receptor de los Dodgers, Will Smith, lo que constituye su primera sesión oficial de bullpen del año.

No se espera que Ohtani se una a la rotación de los Dodgers hasta algún momento de mayo, y no lanzará en ningún juego de Cactus League antes de que el equipo vuele a Tokio, para comenzar su temporada a mediados de marzo. En este punto, los pasos son relativamente menores. Todavía necesita aumentar la intensidad de sus lanzamientos --sus rectas oscilaron entre 92 y 94 mph el sábado, algo muy por debajo de lo que será en los juegos-- e incorporar lanzamientos rompientes desde el montículo.

Pero el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, dijo que es "muy factible" que Ohtani se enfrente a los bateadores en algún momento de marzo. Lo que sigue requerirá creatividad, principalmente debido a la falta de precedentes. Ohtani pasará abril navegando por las etapas finales de su rehabilitación, mientras actúa como un miembro importante de la alineación de los Dodgers, un conjunto de circunstancias que ni siquiera Ohtani, la primera estrella de dos vías desde Babe Ruth, ha experimentado.

"Va a ser algo único y vamos a tener que hacerlo sobre la marcha", dijo el coach de pitcheo de los Dodgers, Mark Prior. "Vimos lo que hizo el año pasado tratando de rehabilitarse y batear. Eso pareció resultar bastante bien, al menos en el lado ofensivo de la pelota. Probablemente será alguna versión de eso. Lo bueno es que Shohei está realmente dedicado a su oficio, realmente dedicado y realmente meticuloso con lo que hace. Comunica muy bien lo que necesita esos días para estar listo. Así que simplemente vamos a tener que ser ágiles y vamos a tener que hacer ajustes".

En lugar de que Ohtani se aventure a una asignación de rehabilitación, como lo haría un lanzador en recuperación normal, los Dodgers esperan realizar juegos simulados antes de los partidos de la temporada regular, cada cinco o seis días a fines de marzo y durante todo abril, llamando a jugadores de banca poco utilizados o jugadores de ligas menores cercanos para que tomen turnos al bate contra Ohtani, en un esfuerzo por duplicar la acción en vivo. Los Dodgers esperan controlar tanto como sea posible hasta que no puedan.

"Una vez que se coloca entre las líneas de un juego real, no podemos controlar la situación", dijo Prior. "Ese será en última instancia el principio que guiará todo esto, asegurarnos de que esté 100 por ciento listo para salir y dejar que el juego dicte lo que sucederá, y que esté en condiciones de manejarlo física, mental y emocionalmente".

Se espera que Ohtani, elegido unánimemente el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional después de la primera temporada 50/50 en la historia del béisbol el año pasado, esté listo como bateador para el inicio de la temporada. Pero los juegos como lanzador aún están lejos. Prior comparó la sesión del sábado con una inmersión, y la calificó como una continuación de la rehabilitación del año pasado, en la que Ohtani enfrentó a bateadores antes de que los Dodgers comenzaran su marcha hacia la postemporada.

Ohtani lanzó tanto rectas de cuatro como de dos costuras y comenzó a lanzar desde la posición de windup en lugar de la posición de stretch, en parte para poner menos tensión en su brazo. A menudo miraba hacia atrás, para obtener las características del lanzamiento del dispositivo Rapsodo, pero el Wi-Fi era irregular.

Ohtani, quien tuvo una de las rachas de tres años más impresionantes en la historia del béisbol como jugador de dos vías de 2021 a 2023, se sometió a una segunda reparación de su ligamento colateral cubital en septiembre de 2023, luego se sometió a una cirugía para reparar un desgarre en el labrum de su hombro izquierdo, el que no usa para lanzar, en noviembre de 2024. A principios de esta semana, Ohtani admitió que la reparación del hombro izquierdo le ha provocado algunas molestias y ha limitado su rango de atención. Prior no necesariamente se ha dado cuenta.

"Seré sincero, es una locura pensar que este chico se operó el hombro izquierdo en noviembre", dijo Prior. "No parece que haya perdido el ritmo. No hay muchas cosas que me sorprendan, pero se ve muy bien. Y eso es sorprendente para un chico que se ha operado. Sé que no es su hombro de lanzar, pero no parece que su hombro izquierdo haya sufrido un impacto, al menos visualmente a simple vista. Estoy seguro de que siente cosas aquí y allá, pero en general, se ve muy bien".