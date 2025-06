Sismo cerca de República Dominicana y Puerto Rico causa daños menores

Tuesday, June 24, 2025 6:30PM











Archivo-Cap Cana Resort en Punta Cana, República Dominicana, sábado 15 de noviembre de 2008. Kena Betancur

SAN JUAN, Puerto Rico -- Un sismo de magnitud 5.7 sacudió las aguas al noreste de la República Dominicana el lunes por la noche, causando daños menores. Las autoridades en la vecina Puerto Rico informaron que el sismo dejó algunos vecindarios en la ciudad noroeste de Utuado sin electricidad. El terremoto se produjo a unos 77 kilómetros (unas 48 millas) al norte-noreste de Punta Cana, República Dominicana, a una profundidad de aproximadamente 68 kilómetros (42 millas), según el Servicio Geológico de Estados Unidos. La agencia informó que al menos una docena de réplicas han ocurrido desde entonces. Puerto Rico y la República Dominicana están ubicados en una zona de alta actividad sísmica, dado que la Placa Norteamericana y la esquina noreste de la placa del Caribe se encuentran en esa área.

-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.