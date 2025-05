Toluca vence 2-0 a América, es campeón de la Liga MX después de 15 años y evita el tetracampeonato

Monday, May 26, 2025 5:01PM











Alexis Vega (9), de los Diablos del Toluca, celebra el segundo gol de su equipo desde el punto penal contra las Águilas del América, durante partido Final de la Liga MX. AP Foto/Fernando Llano

TOLUCA -- Toluca hizo un par de dianas durante el complemento del partido de vuelta con las que venció 2-0 al América el domingo, para poner fin a 15 años de ayuno sin ser campeón de la Liga MX y acabar con el reinado azulcrema, que era el tricampeón defensor del título. Luan rompió el cero en un duelo muy aguerrido con un certero cabezazo desde el corazón del área en un tiro de esquina a los 65 minutos. Alexis Vega sentenció la victoria con el cobro rasante de un penal a los 82, luego de que el árbitro César Ramos marcó una falta de Sebastián Cáceres sobre Robert Morales. Toluca, que había sacado un 0-0 en la ida en la Ciudad de México el jueves, vuelve a ser monarca luego de que su último cetro lo ganó en el torneo Bicentenario 2010; en esta ocasión lo hizo ante sus aficionados, en el estadio Nemesio Diez. Para el estratega Antonio Mohamed es su cuarto título con su cuarto equipo diferente, luego de las coronas que ganó con Xolos (Apertura 2012), América (Apertura 2014), Rayados (Apertura 2019) y este del Clausura 2025. "El sabor especial es por la familia y por los directivos del Toluca, para toda la gente que está en el club", dijo Mohamed. "América es un rival grande, un rival que engrandece. Lo importante acá es Toluca, la institución, que ya se merecía un éxito". El conjunto escarlata ahora cuenta con 11 campeonatos de liga mexicana, acercándose a uno de Chivas, que ocupa el segundo sitio histórico. América se mantiene en la cima con 16, luego de que antes de este tropiezo había ganado el cetro en los anteriores tres campeonatos cortos. Las Águilas se fueron en blanco en el marcador pese a que en la primera mitad fueron los que dominaron. Israel Reyes tuvo la oportunidad de abrir la cuenta por los amarillos poco antes de que se cumpliera media hora, pero su remate cruzado dentro del área dio en la base de poste. Toluca cambió la fisonomía para el complemento, en el que generó mejores aproximaciones hasta que inauguraron el marcador con el cabezazo de Luan. Momentos después la falta en barrida de Cáceres sobre Morales puso la mesa para que Vega sellara el camino a la victoria escarlata. La losa fue muy pesada para el tricampeón azulcrema en los minutos restantes antes de claudicar al trono del balompié mexicano y dejar a las Chivas de finales de los 50 y principios de los 60 como la única entidad en haber hilvanado cuatro campeonatos. Después de la culminación del partido, el plantel del América se quedó en el terreno de juego para recibir sus medallas del subcampeonato y atestiguar la entrega del trofeo para los Diablos. No hubo reacciones de los jugadores o el cuerpo técnico. "Enhorabuena a mi gran amigo Valentín Diez. Felicidades a su afición. Felicidades @ClubAmerica por un gran torneo y por darnos tanta ilusión. Gracias querida afición y vamos por más!!! Seguimos siendo Grandes de Corazón", publicó en X, anteriormente Twitter, el propietario de las Águilas, Emilio Azcárraga. Mohamed volvió a vencer en una final al América, como hizo con Rayados en 2019. Se une a Ignacio Trelles (7), Ricardo Ferretti (7), Raúl Cárdenas (6), Javier de la Torre (5), Manuel Lapuente (5), Víctor Manuel Vucetich (5) y Enrique Meza (4) como los técnicos con cuatro títulos en México. "Estoy muy emocionado, y muy contento por otro logro, así que no son muchos torneos los que tengo dirigidos en México y ya son algunos campeonatos, así que estoy muy feliz con toda la gente y la afición, que se merece mucho", comentó Mohamed.



