Trump visita zonas afectadas por inundaciones en Texas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, a la izquierda, y el presidente Donald Trump reciben información sobre las inundaciones en Kerrville, Texas, el viernes 11 de julio de 2025. AP Foto/Jacquelyn Martin

KERRVILLE, Texas -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recorrió el viernes una zona devastadas por las recientes inundaciones en Texas y elogió a los funcionarios locales, en medio de crecientes críticas de que no advirtieron a los residentes lo suficientemente rápido de que una mortal pared de agua se dirigía hacia ellos. "La búsqueda de los desaparecidos continúa. Las personas que lo están haciendo son increíbles", dijo Trump a los socorristas y otros funcionarios estatales y locales reunidos en un centro de operaciones de emergencia instalado en un salón de exposiciones en Kerrville. "No podrías tener mejores personas, y están haciendo el trabajo como creo que nadie más podría, francamente", expresó Trump. El mandatario afirmó que su gobierno "está haciendo todo lo posible para ayudar a Texas" e insistió en que "tenemos buenas personas" dirigiendo la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). Desde el desastre del 4 de julio, que ha cobrado la vida de al menos 120 personas y ha dejado a más de 170 desaparecidas, el presidente ha estado notablemente callado sobre sus promesas de eliminar la FEMA. En cambio, se ha centrado en la naturaleza singular de lo ocurrido y en la tragedia humana. Ha elogiado a Texas y a los funcionarios locales mientras minimiza la campaña de recortes en el gasto público que ha emprendido su administración. Trump mencionó específicamente a las víctimas de Camp Mystic, el campamento cristiano de verano para niñas en Texas Hill Country, donde murieron por lo menos 27 personas. "Estaban allí porque amaban a Dios. Y, mientras lamentamos esta tragedia impensable, encontramos consuelo en el conocimiento de que Dios ha acogido a esas pequeñas y hermosas niñas en sus brazos reconfortantes en el cielo", dijo Trump. Mientras las preocupaciones han girado en torno al futuro de FEMA a nivel federal, los funcionarios locales han enfrentado preguntas sobre cuán bien estaban preparados y cuán rápido actuaron. Al ser cuestionado sobre tales preocupaciones, Trump llamó "malvado" a un reportero que planteó la pregunta y dijo que pensaba que "todos hicieron un trabajo increíble dadas las circunstancias". "Los admiro y los considero héroes", dijo Trump sobre los funcionarios estatales y locales a su alrededor. Antes de salir de la Casa Blanca, Trump aprobó la solicitud de Texas de extender la declaración de desastre mayor más allá del condado de Kerr para incluir otros ocho condados, haciéndolos elegibles para asistencia financiera directa para recuperarse y reconstruir. El cambio de enfoque de Trump subraya cómo la tragedia puede complicar los cálculos políticos, a pesar de que ha hecho de la reducción de la fuerza laboral federal y la disminución del tamaño del gobierno los ejes centrales de los primeros meses de su mandato. El avión oficial Air Force One aterrizó en San Antonio. Trump y la primera dama Melania Trump vieron las secuelas desde el aire y luego se reunieron en privado con socorristas y familiares de las víctimas de la inundación. Las carreteras en el centro de Kerrville fueron cerradas por la visita de Trump, y la gente se alineó en las calles, algunos con gorras y camisetas de Trump y ondeando banderas estadounidenses. Cintas verdes en reconocimiento a las vidas perdidas en Camp Mystic estaban atadas alrededor de árboles, postes y a lo largo de puentes, y las marquesinas presentaban lemas como "Hill Country es fuerte" y "Gracias socorristas". Trump ganó el condado de Kerr con el 77% de los votos el año pasado. Harris Currie, un ranchero de Utopia, Texas, cerca de Kerrville, dijo que la devastación de la inundación sólo puede entenderse completamente viéndola de primera mano. "Las fotos no le hacen justicia", comentó Currie. Al preguntársele sobre lo que los funcionarios en el terreno necesitaban con más urgencia de las fuentes federales, el comisionado del condado de Kerr, Jeff Holt, quien también es bombero voluntario, destacó la necesidad de reparar las torres telefónicas que no funcionan y "tal vez un sistema de alerta temprana un poco mejor". El propio Trump ha sugerido que se debería establecer un sistema de alerta, aunque no ha proporcionado detalles sobre cómo podría suceder eso. Durante su primer fin de semana de regreso en la Casa Blanca en enero, Trump visitó Carolina del Norte para evaluar los daños del huracán Helene. También recorrió las secuelas de los devastadores incendios forestales en Los Ángeles. El presidente utilizó ambos viajes para criticar duramente a su predecesor, el presidente Joe Biden, y a los funcionarios demócratas de California. Eso contrastó marcadamente con Texas, el estado de tendencia republicana más grande de Estados Unidos, donde Trump agradeció al gobernador Greg Abbott y a decenas de otros funcionarios estatales. Apenas el mes pasado, antes de la inundación en Texas, Trump prometió comenzar a "eliminar gradualmente" la FEMA y llevar la gestión de respuesta a desastres "al nivel estatal". Sin embargo, no está hablando de eso ahora. Y presionada esta semana sobre si la Casa Blanca continuará trabajando para cerrar la FEMA, la secretaria de prensa Karoline Leavitt no quiso decir. "El presidente quiere asegurarse de que los ciudadanos estadounidenses siempre tengan lo que necesitan en tiempos de necesidad", dijo Leavitt. "Ya sea que esa asistencia provenga de los estados o del gobierno federal, esa es una discusión de política que continuará". Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, también evitó preguntas el viernes sobre el futuro de la FEMA, señalando en cambio que la agencia tiene miles de millones de dólares en reservas "para continuar pagando los gastos necesarios" y que el presidente ha prometido dar a Texas "cualquier cosa que necesite". "También queremos que la FEMA sea reformada", agregó Vought. Darrin Potter, residente del condado de Kerr durante 25 años cuya casa registró agua hasta los tobillos y conocía a personas que murieron, dijo a principios de esta semana que, "en cuanto a las alertas tempranas, estoy seguro de que pueden mejorar en eso". Pero añadió que toda la charla sobre evacuación pasó por alto algo importante. El área donde una pared de agua arrasó era una carretera de dos carriles, señaló. "Si hubieras evacuado a las 5 de la mañana, todas esas personas habrían sido arrastradas por esta carretera", comentó. Weissert informó desde Washington. Los periodistas de The Associated Press Seung Min Kim en Washington y Nadia Lathan en Ingram, Texas, contribuyeron a este despacho.

