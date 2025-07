Unos 200 inmigrantes fueron arrestados en redadas en granjas de sur de California, dicen autoridades

Unas personas se abrazan afuera de la granja Glass House Farms, el viernes 11 de julio de 2025, en Camarillo, California. AP Foto/Damian Dovarganes

CAMARILLO, Calif. -- Las autoridades de inmigración de Estados Unidos informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de estar en el país ilegalmente en redadas realizadas un día antes en dos granjas de cannabis de California. Durante el operativo en una de las granjas, manifestantes se enfrascaron en un tenso enfrentamiento con las autoridades. El Departamento de Seguridad Nacional señaló en un comunicado que las autoridades ejecutaron órdenes de registro en Carpinteria y Camarillo, California, el jueves. Arrestaron a inmigrantes sospechosos de estar en el país ilegalmente y también había al menos 10 niños inmigrantes en el lugar, según el comunicado. Cuatro ciudadanos de Estados Unidos fueron arrestados por "agredir o resistirse a los agentes", dijo el departamento. Las autoridades ofrecían una recompensa de $50,000 dólares por información que condujera al arresto de una persona sospechosa de disparar un arma contra los agentes federales. Por lo menos un trabajador fue hospitalizado con heridas graves. Durante la redada, multitudes de personas se reunieron afuera de Glass House Farms en la ubicación de Camarillo para exigir información sobre sus familiares y protestar contra la aplicación de la ley de inmigración. Se desató una escena caótica afuera de la granja que cultiva tomates, pepinos y cannabis mientras las autoridades, vestidas con cascos y uniformes, se enfrentaban a los manifestantes. Un humo acre verde y blanco obligó a los miembros de la comunidad a retirarse. Glass House, un cultivador de cannabis con licencia en California, dijo en un comunicado que los agentes de inmigración tenían órdenes válidas. La empresa dijo que los trabajadores fueron detenidos y está ayudando a proporcionarles representación jurídica. "Glass House nunca ha violado conscientemente las prácticas de contratación aplicables y no emplea ni ha empleado menores", señalaba el comunicado. Es legal cultivar y vender cannabis en California con la licencia adecuada. Los registros estatales muestran que la empresa tiene múltiples licencias activas para cultivar cannabis. Trabajador hospitalizado tras caída El viernes, más de una veintena de personas esperaban afuera de la granja de Camarillo para recuperar los autos de sus seres queridos y hablar con los gerentes sobre lo sucedido. Los familiares de Jaime Alanis, quien ha trabajado recogiendo tomates en la granja durante 10 años, dijeron que llamó a su esposa en México durante la redada para decirle que los agentes de inmigración habían llegado y que se estaba escondiendo con otros dentro de la granja. "Lo siguiente que supimos es que estaba en el hospital", dijo Juan Duran, cuñado de Alanis, con la voz entrecortada. De momento no estaba claro cómo resultó herido Alanis. Un médico le dijo a la familia que otros que llevaron a Alanis al hospital dijeron que se había caído del techo de un edificio. Alanis tenía el cuello roto, el cráneo fracturado y una ruptura en una arteria que bombea sangre al cerebro, dijo su sobrina Yesenia, quien no quiso compartir su apellido por temor a represalias. "Nos dijeron que no lo logrará y que nos despidamos", comentó Yesenia, llorando. El hospital no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. Confrontación con las autoridades Después de que los agentes de inmigración llegaron a la granja de Glass House en Camarillo el jueves por la mañana, los trabajadores llamaron a sus familiares para informarles que las autoridades estaban allí. Familiares y defensores se dirigieron a la granja ubicada a unos 50 millas al noroeste del centro de Los Ángeles para tratar de averiguar qué estaba pasando y comenzaron a protestar afuera. Las autoridades federales formaron una línea bloqueando el camino que conduce a través de los campos de cultivo hacia los invernaderos de la empresa. Se vio a los manifestantes gritando a los agentes que vestían equipo de camuflaje, cascos y máscaras de gas. El humo que se elevaba obligó a los manifestantes a retirarse. No estaba claro por qué las autoridades lanzaron las latas o si liberaron químicos como gas lacrimógeno. Los bomberos del condado de Ventura que respondieron a una llamada al número de emergencias 911 de personas con problemas para respirar dijeron que tres personas fueron llevadas a hospitales cercanos. En la granja, los agentes arrestaron a trabajadores y se los llevaron en autobús. Otros, incluidos ciudadanos de Estados Unidos, fueron detenidos en el lugar durante horas mientras los agentes investigaban. El incidente se produjo mientras los agentes federales de inmigración han intensificado los arrestos en el sur de California en lavados de autos, granjas y estacionamientos de tiendas de Home Depot, generando un temor generalizado entre las comunidades inmigrantes. Investigaciones federales El Departamento de Seguridad Nacional señaló en un comunicado emitido el viernes que hay una investigación en curso sobre inmigración y posibles violaciones de trabajo infantil en la granja. No se proporcionaron más detalles sobre las acusaciones. La agencia dijo que cientos de manifestantes intentaron interrumpir los operativos, lo que llevó al arresto de cuatro estadounidenses. "Procesaremos con todo el peso de la ley a cualquiera que agreda o revele información personal de los agentes federales", dijo la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un comunicado. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) participaron en el operativo, según el comunicado. Familiares buscan respuestas Los familiares de otros trabajadores dijeron que recibieron llamadas similares el jueves. La madre de un trabajador estadounidense dijo que su hijo fue retenido en el lugar de trabajo durante 11 horas y le dijo que los agentes tomaron los teléfonos celulares de los trabajadores para evitar que llamaran a sus familias o filmaran y los obligaron a borrar videos de los agentes en el lugar. La mujer dijo que su hijo le contó que los agentes marcaron las manos de los hombres con tinta para distinguir su estatus migratorio. Habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque temía represalias del gobierno. United Farm Workers dijo en un comunicado que algunos ciudadanos de Estados Unidos aún no han sido localizados. Maria Servin, de 68 años, dijo que su hijo ha trabajado en la granja durante 18 años y estaba ayudando a construir un invernadero. Comentó que habló con su hijo, quien carece de documentación para residir legalmente en el país, después de enterarse de la redada y se ofreció a recogerlo. "Dijo que no fuera porque estaban rodeados y que andaba hasta un helicóptero. Esa fue la última vez que hable con él", dijo Servin, ciudadana de Estados Unidos. Señaló que fue a la granja de todos modos, pero los agentes federales estaban disparando gas lacrimógeno y balas de goma y decidió que no era seguro quedarse. Ella y su hija regresaron a la granja el viernes y les dijeron que su hijo había sido arrestado el jueves. Aún no saben dónde está detenido. "Ahora me arrepiento mil veces de no haberle metido sus papeles", comentó Servin. Taxin informó en el condado de Orange, California, y Rodriguez informó en San Francisco. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



