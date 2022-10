El precio de la gasolina está bajando, pero hay aún más formas de ahorrar en las gasolineras

ARCADIA, Calif. (KABC) -- Se ha notado un poco de alivio en las gasolineras recientemente. El precio promedio de un galón de gasolina regular en Los Ángeles bajó 34 centavos en la última semana, con otra caída de cuatro centavos el jueves.

El precio promedio ahora es de $5.87 dólares, según la compañía de tecnología GasBuddy. Algunos conductores informaron haber visto precios en ciertas gasolineras a menos de $4 dólares por galón.

Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, dice que la rebaja de precios de la gasolina se puede atribuir, en parte, al requisito reciente del gobernador Gavin Newsom que permite que el estado haga la transición a la gasolina de invierno antes de lo esperado.

Comparar precios

De Haan dice que ahora que los precios están bajando, es tiempo de ser selectivo y comparar precios de diferentes gasolineras. Él recomienda descargar aplicaciones, o apps, que le muestren los precios de la gasolina cerca de usted, como GasBuddy, Google Maps y Waze.

Programas de lealtad

Las gasolineras tienen una gran cantidad de tarjetas y programas de lealtad que puede ahorrarle aún más dinero al comprar gasolina. Algunas ofrecen descuentos cuando paga en efectivo y otras le harán pagar más si paga con una tarjeta de crédito, según De Haan. Dice que GasBuddy tiene una tarjeta que le podrá ahorrar 25 centavos por galón.

Cuide su tanque de gasolina

De Haan recomienda que no se apresure a llenar su tanque de gasolina porque esa misma gasolinera podría bajar sus precios al día siguiente. De Haan dice que prevé que el precio de la gasolina continuará bajando y sugiere que llene su tanque solo con lo que necesita.

