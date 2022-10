¿Qué es la Propuesta 30? La medida cobraría impuestos a los californianos más ricos

ABC7 se ha comprometido a analizar más a fondo algunas de las propuestas de California sobre las que se le pedirá que vote en noviembre.

¿Qué es la Propuesta 30? ¿Y quién debería pagar los proyectos climáticos y los subsidios para los vehículos eléctricos?

La Propuesta 30 quiere cobrar impuestos a los californianos más ricos. Impondría un aumento del 1.75% sobre los impuestos personales de aquellos que ganan más de $2 millones de dólares al año.

El estado de California y el gobernador, Gavin Newsom, quiere prohibir los automóviles de gasolina para 2035. Los partidarios que apoyan la Propuesta 30 dicen que algunos de los mayores contaminantes son los camiones de diésel, y esta propuesta los sacaría de las carreteras.

"La contaminación por diésel causa asma y ha sido vinculado al cáncer de los pulmones, especialmente los pulmones jóvenes", dijo Eli Lipment de la organización sin fines de lucro, Move LA.

Lo sorprendente para muchos, especialmente para los demócratas, es que Newsom se opone a la Propuesta 30.

El gobernador y otros opositores a la propuesta dicen que es un esquema de la compañía de viajes compartidos, Lyft, que ha gastado decenas de millones de dólares para respaldar la Propuesta 30.

Denny Zane de Move LA se sorprende de que Newsom se oponga a esto.

"Creo que él malinterpreta lo que está sucediendo aquí", dijo Zane. "De hecho, Lyft no posee automóviles ni infraestructura. No sé si obtendrá dinero de esta propuesta, pero la gente recibirá recursos para poder comprar vehículos eléctricos.

"¿Por qué se necesita un nuevo impuesto en primer lugar? California ya tiene la tasa de impuesto sobre la renta más alta de Estados Unidos con un 13.3% y tenemos el impuesto de ventas más alto del país", dijo Jon Coupal de la Asociación de Contribuyentes de Howard Jarvis (Howard Jarvis Taxpayers Association).

El aumento de impuestos nunca es algo popular y todo esto está ocurriendo cuando Newsom está tratando de elevar su perfil a nivel nacional y tal vez postularse para presidente de EE.UU.

Coupal dice que Lyft está bajo presión de los reguladores estatales para usar más vehículos eléctricos, y esta propuesta podría ayudar a muchos conductores a obtener nuevos autos eléctricos.

En su página web, Lyft tiene una declaración de su director ejecutivo que dice en parte: "Ni un solo dólar de la Propuesta 30 está destinado a Lyft o a la industria de viajes compartidos en general. Los conductores de viajes compartidos serán elegibles como todos los californianos, pero no recibirán ningún tipo de prioridad o preferencia".

Would you like to read this story in English? Click here